Telesol y otros medios locales compartirán una cobertura conjunta este miércoles y jueves, desde las 22. La previa estará centrada en la Fiesta Nacional del Sol 2026 y su temática Parque Triásico.

La previa de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá una cobertura conjunta de medios sanjuaninos este miércoles y jueves, desde las 22. La transmisión especial reunirá a Telesol, Diario de Cuyo, Canal 4, Canal 8, Canal 13 San Juan, Tiempo de San Juan, Grupo Huarpe y Radio Colón. La propuesta busca concentrar en una sola emisión los detalles de la organización y el clima previo a la celebración más convocante de la provincia.

La iniciativa se inscribe en la cuenta regresiva hacia una nueva edición de la fiesta, que cada año funciona como uno de los principales eventos culturales y de difusión pública de San Juan. Según el anuncio, la cobertura apuntará a mostrar las expectativas en torno a la celebración y a ordenar la información disponible para la audiencia local. En este tipo de transmisiones, la coordinación entre señales y plataformas permite ampliar alcance y sostener una agenda común durante dos jornadas consecutivas.

Temática 2026

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol tendrá como temática principal el Parque Triásico. Ese eje será parte de la previa que se difundirá por televisión y radio, con una programación pensada para anticipar el contenido central de la celebración. La referencia temática marca el marco conceptual de la próxima edición y orienta la cobertura especial anunciada por los medios participantes.

La transmisión se realizará en simultáneo por las señales y emisoras involucradas, sin que se hayan informado en el texto otros detalles de producción, invitados o segmentos previstos. El punto de partida será este miércoles a las 22, con continuidad el jueves a la misma hora. Para la audiencia sanjuanina, la variable a seguir es el despliegue informativo conjunto que antecederá a la fiesta y la forma en que se presentará el programa de la edición 2026.