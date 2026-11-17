Noviembre suele ser uno de los meses de menor actividad para el comercio sanjuanino, en la antesala de diciembre, cuando las fiestas suelen mejorar la facturación. Este año, sin embargo, las altas temperaturas modificaron parcialmente ese comportamiento y empujaron la demanda de electrodomésticos. El movimiento se concentró en aires acondicionados y ventiladores.

La reactivación estuvo asociada a la llegada anticipada del calor y a distintas promociones comerciales. Uno de los factores que ayudó a dinamizar las operaciones fue el Black Friday organizado por la Cámara Argentina de Informática, que se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre. Esa ventana comercial permitió sumar ventas en un período que el sector describe como de baja actividad.

Entre los productos más buscados se ubicaron los aires acondicionados de 3.200 frigorías, con precios que rondan los $1.100.000. Para facilitar las compras, algunos comercios ofrecieron financiación en 12 y 18 cuotas. Esa opción aparece como un elemento relevante en un contexto de acceso limitado al crédito comercial.

Los ventiladores también registraron demanda y se presentaron como una alternativa de menor costo frente al aire acondicionado. Según los precios informados, parten desde los $80.000. Esa diferencia de valores explica por qué una parte de los consumidores optó por esa vía para enfrentar las altas temperaturas sin realizar una inversión mayor.

Desde el sector comercial señalaron que las posibilidades de financiación continúan siendo limitadas, aunque las promociones disponibles ayudaron a sostener el movimiento. El contraste con diciembre sigue siendo central: ese mes suele concentrar una mejora de la actividad por las compras vinculadas a las fiestas. La evolución de las próximas semanas será clave para medir si el repunte estacional se mantiene hasta fin de año.