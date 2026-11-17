La capacitación gratuita alcanzó a docentes de todos los niveles y modalidades. El Ministerio de Educación la vinculó con el uso pedagógico, ético e inclusivo de la IA.

El Ministerio de Educación finalizó el Curso en Inteligencia Artificial Generativa y Educación, una propuesta gratuita de formación docente que completó su quinto y último módulo este martes en el Centro de Convenciones. La capacitación tuvo una carga total de 200 horas y estuvo dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El cierre marca la conclusión de un trayecto iniciado el 28 de julio y extendido hasta este 17 de noviembre.

La propuesta se desarrolló bajo una modalidad mixta, con encuentros presenciales y actividades virtuales. Según la cartera educativa, el contenido se centró en el uso pedagógico, ético, inclusivo y crítico de la inteligencia artificial generativa. Ese enfoque busca incorporar estas herramientas en el trabajo escolar sin desplazar el rol docente ni desatender los criterios de enseñanza.

Declaración oficial En el acto de cierre, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo: “La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana y la educación no puede permanecer ajena a estos cambios. Necesitamos docentes preparados para comprender estas herramientas, evaluar sus posibilidades y utilizarlas con sentido pedagógico, sin perder de vista que el centro de la enseñanza sigue siendo el vínculo entre docentes y estudiantes”. La afirmación enmarca la capacitación dentro de una política de actualización docente frente a tecnologías que ya están presentes en distintos ámbitos.

Durante el cursado, los participantes trabajaron con herramientas y recursos para analizar las posibilidades de la IA en el ámbito educativo y pensar su incorporación en la planificación de propuestas de enseñanza. El objetivo, según el Ministerio, fue brindar conocimientos para usar estas tecnologías con criterio pedagógico y aprovechar sus posibilidades sin perder de vista el rol docente. En términos prácticos, la formación apuntó a que los educadores puedan evaluar usos, límites y aplicaciones concretas en el aula.

Antecedentes y continuidad La iniciativa se inscribe en una línea de trabajo que la cartera educativa viene desarrollando para ampliar la formación en inteligencia artificial. Entre esas acciones figuran “AI está la cuestión”, orientada a la alfabetización digital y al uso educativo de estas herramientas, y el Curso de Apropiación Digital y Entrenamiento en Inteligencia Artificial Generativa (IAGEN), destinado a docentes de Educación Primaria que participan del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”. Con ese esquema, el Ministerio mantiene abierta una agenda de capacitación que podría seguir sumando nuevas instancias formativas.