La carrera tendrá 50 ingresantes y la universidad avanza con aulas y equipamiento. La transformación de la escuela de Albardón espera tratamiento en la Asamblea Universitaria.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza con dos definiciones institucionales: la puesta en marcha de la carrera de Medicina en 2027 y la eventual transformación de la actual Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, en Albardón, en la sexta facultad de la casa de estudios. El proceso combina expansión académica, obras de infraestructura y nuevas exigencias de acreditación. La primera cohorte tendrá un cupo de 50 estudiantes.

La novedad fue confirmada por Ricardo Coca, secretario administrativo de la UNSJ, en una entrevista en el programa LILA, de Telesol. Según explicó, la iniciativa para elevar de rango a la escuela ya tiene los avances necesarios y sólo resta su tratamiento formal en la Asamblea Universitaria. La propuesta alcanzaría a una unidad que comenzó con la Licenciatura en Enfermería y luego sumó otras carreras para ampliar la oferta educativa fuera del Gran San Juan.

Inicio y cupo

Coca precisó que Medicina comenzará a dictarse en 2027, independientemente de que para ese momento la escuela haya sido convertida o no en facultad. La selección de ingresantes todavía está en curso: los aspirantes atraviesan la etapa virtual de nivelación y recién en marzo se conocerá quiénes integrarán la primera camada. La formación prevista es de cinco años, con un esquema de recursos humanos y equipamiento ya delineado por la universidad.

Para sostener el dictado de la carrera, la UNSJ prevé incorporar 72 cargos docentes, cuyo financiamiento estará a cargo del Gobierno nacional. Además, ya comenzó la construcción de dos nuevas aulas y se avanza en la compra de equipamiento de simulación, una de las exigencias fijadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) para la formación médica. Ese punto resulta central porque la acreditación condiciona la validez y el desarrollo de la carrera dentro del sistema universitario.

Recursos universitarios

Durante la misma entrevista, el funcionario se refirió a la situación financiera de las universidades públicas y a la diferencia entre el pedido del sistema y la propuesta incluida en el proyecto de presupuesto nacional. De acuerdo con lo que señaló, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó 11 billones de pesos, mientras que la iniciativa oficial contempla 7 billones. Según detalló, unos 6 billones se distribuirían directamente entre las universidades y el resto quedaría bajo la administración de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

El secretario administrativo también respondió a los cuestionamientos sobre los controles internos y afirmó que la UNSJ cuenta con más de 15 organismos que realizan auditorías permanentes. En ese marco, invitó a consultar la información disponible en el apartado de transparencia de la institución. Además, advirtió que la inversión universitaria pasó del 0,73% al 0,47% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque sostuvo que el ciclo lectivo está garantizado.

El escenario abierto deja dos variables a seguir: la resolución de la Asamblea Universitaria sobre la futura facultad y la evolución del financiamiento nacional para sostener la puesta en marcha de Medicina y el resto de la actividad universitaria. En paralelo, el conflicto salarial con los docentes sigue pendiente mientras no haya una solución a la pérdida de ingresos que señaló la conducción de la UNSJ.