Las tareas se realizarán este miércoles 11 de noviembre, entre General Acha y Mendoza. Los trabajos incluyen limpieza, bacheo y repavimentación, por lo que habrá interrupciones parciales en la circulación.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este miércoles con las obras de mejoramiento vial en el marco del Plan de pavimentación “50 Cuadras”. En esta oportunidad, los trabajos llegarán a calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza.

Según informaron desde el municipio, las intervenciones contemplan distintas etapas para recuperar las condiciones de la calzada. Entre ellas se encuentran tareas de limpieza, bacheo y repavimentación.

Debido al desarrollo de las obras, se implementarán cortes parciales de tránsito en el sector intervenido. Por este motivo, se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y tener en cuenta posibles demoras al transitar por la zona.

El operativo forma parte del Plan 50 Cuadras, una iniciativa impulsada por la gestión de la intendenta Susana Laciar, que busca mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial en distintos sectores de la Capital.