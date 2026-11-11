El gremio no logró un acuerdo con la Cámara Empresaria del Transporte por las diferencias salariales de mayo, junio, julio y agosto. Este miércoles habrá una reunión urgente para definir los pasos a seguir.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional San Juan, encendió una señal de alerta en el transporte público de pasajeros ante la falta de acuerdo con los empresarios por el pago de diferencias salariales adeudadas a los trabajadores. A través de un comunicado difundido este martes, el sindicato anunció una reunión de carácter urgente para este miércoles 11 de noviembre, a las 18, con la participación de los cuerpos de delegados y miembros de la Junta Ejecutiva, donde analizarán la situación y evaluarán posibles medidas.

El comunicado

La Unión Tranviarios Automotor Sec. San Juan comunica, a sus afiliados, usuarios y población en general que, luego de arduas negociaciones con la Cámara Empresaria del Transporte de la provincia de San Juan (A.T.A.P.), que atento a no haber llegado a un acuerdo por las deudas correspondiente a las diferencia de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. Se llama a reunión en carácter de urgencia mañana a las 18hs a todos los cuerpos de delegados y miembros de la Junta Ejecutiva para evaluar las medidas a tomar.

JUNTA EJECUTIVA U.T.A. SECCIONAL SAN JUAN

Firmas: