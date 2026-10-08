La Corte de Justicia cerró la primera etapa para la Primera Circunscripción y fijó el cronograma para Jáchal e Iglesia.

La Corte de Justicia de San Juan informó que, en la Primera Circunscripción Judicial, aprobaron 4.474 de las 6.913 personas que se presentaron a rendir el examen de Dactilografía para ingresar al Poder Judicial. A esa instancia se habían inscripto 11.367 aspirantes, más 151 personas con discapacidad evaluadas por separado.

El dato releva el nivel de concurrencia y de aprobación en un concurso que forma parte del mecanismo de acceso al empleo público judicial. Según el Poder Judicial, la siguiente instancia será la prueba de Ortografía, cuyo cronograma será comunicado oportunamente para la Primera Circunscripción.

Segunda Circunscripción

En paralelo, la Corte de Justicia de San Juan informó que el miércoles 14 de octubre de 2026 y el jueves 15 de octubre de 2026 comenzarán las pruebas de Dactilografía y Ortografía para los inscriptos de la Segunda Circunscripción Judicial, correspondiente a Jáchal e Iglesia. Para ambas jornadas, quienes aprueben Dactilografía rendirán de manera inmediata Ortografía, y la misma modalidad alcanzará a las personas con discapacidad que acreditaron el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Las evaluaciones se realizarán en el Salón Cultural Dalmira Rivas de Suizer, ubicado al costado sur del Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal, en Juan de Echegaray 511, en la ciudad de San José de Jáchal. El organismo recordó que los aspirantes deben presentarse 15 minutos antes del turno asignado y concurrir con DNI.

La convocatoria se enmarca en el artículo 45 de la Constitución Provincial, que establece que el acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a concurso, y en el artículo 207 inciso 2, que asigna a la Corte la facultad de nombrar, trasladar y remover empleados del Poder Judicial. Según la comunicación oficial, se trata de la primera vez que se realiza en la Segunda Circunscripción Judicial un concurso de aspirantes para ingresar al Poder Judicial de San Juan.

La información sobre el cronograma de inscriptos para la Segunda Circunscripción y el de personas con discapacidad está disponible en el sitio oficial del Poder Judicial: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/segunda-circunscripcion/. La próxima variable a seguir es la difusión del cronograma de Ortografía para la Primera Circunscripción y la ejecución de las pruebas previstas en Jáchal e Iglesia.