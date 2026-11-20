El programa lleva inteligencia artificial generativa al trabajo cotidiano en el aula con propuestas escalonadas por año escolar, integración curricular y certificación oficial. Como complemento dentro del ecosistema educativo provincial, se celebró el cierre del ciclo de formación en IA de las 11 “Escuelas Innovadoras” para docentes.

La provincia de San Juan consolidó este año una implementación masiva de inteligencia artificial dentro de las aulas a través de San Juan PotencIA, un programa desarrollado junto a la arquitectura educativa FlexFlix que alcanzó a más de 4.000 estudiantes y se integró al sistema educativo provincial.

A diferencia de las iniciativas centradas únicamente en el uso aislado de herramientas digitales o en instancias breves de capacitación, la propuesta pone el foco en el trabajo pedagógico sostenido dentro del aula, con integración curricular, acompañamiento docente y recorridos adaptados a cada etapa de escolaridad.

Cómo funciona San Juan PotencIA en las aulas

Impulsado junto al Ministerio de Educación de San Juan —dando continuidad a la estrategia provincial de incorporación de inteligencia artificial iniciada en 2025—, el programa alcanzó a alumnos de 1.º a 6.º año de nivel secundario y de 1.º a 3.º año de CENS, organizando la experiencia educativa según el nivel y el año de cursada:

Para estudiantes de 1.º a 4.º año, incorporó aprendizaje interdisciplinario, que conecta contenidos de Lengua, Matemática y Ciencias para abordar los conocimientos desde una perspectiva integrada, promoviendo que los estudiantes resuelvan consignas y aborden problemáticas conectando distintas disciplinas dentro de la dinámica cotidiana del aula.

Para 5.º y 6.º año, sumó la Certificación Oficial Operador IA, orientada a que los jóvenes desarrollen soluciones concretas mediante inteligencia artificial y adquieran herramientas vinculadas con el mundo del trabajo y los desafíos productivos actuales.

El despliegue en el aula se complementó con instancias de formación docente para que los educadores puedan conducir el proceso pedagógico con criterio propio, evaluando alcances, límites e implicancias del uso de la IA en clase.

En el marco del cierre de la formación, el Prof. Pablo Aristizábal, CEO y fundador de FlexFlix, brindó una charla dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria Dr. Pablo Ramella y a los docentes que participaron de San Juan PotencIA. "La articulación entre capacitación docente y trabajo con estudiantes busca que la incorporación de inteligencia artificial no se limite al aprendizaje de nuevas herramientas, sino que contribuya a transformar las prácticas educativas. El objetivo es que los educadores puedan integrar estas tecnologías en sus clases con criterio propio, atendiendo a sus posibilidades, limitaciones e implicancias", señaló.

Por su parte, la secretaria de Educación de San Juan, Mariela Lueje, destacó el valor del entorno pedagógico en el que se desarrolla la iniciativa: "Es una iniciativa del Ministerio de Educación, en la que los estudiantes aprenden el manejo de toda la inteligencia artificial en un entorno cuidado, con contenido pedagógico, dándoles habilidades para el San Juan del futuro".

El cierre de las 11 “Escuelas Innovadoras” y la formación docente

Como parte de este mismo ecosistema de innovación educativa en la provincia, el Gobierno de San Juan —a través del Ministerio y la Secretaría de Educación— celebró en el Centro de Convenciones Dr. Guillermo Barrena Guzmán el cierre del ciclo de formación en inteligencia artificial de sus 11 “Escuelas Innovadoras”, bajo el eje “Inteligencia Artificial Generativa y Educación: usos pedagógicos, éticos, inclusivos y críticos para la enseñanza”.

La jornada contó con la participación de la Mg. Emilse Carmona, referente jurisdiccional en IA aplicada a la Educación, y de Pablo Aristizábal, quien reforzó la premisa de que la tecnología actúa como asistencia para el docente sin reemplazar su rol central en la enseñanza y el aprendizaje.