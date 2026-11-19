El conductor anunció que estará este viernes 20 de noviembre en la jornada inaugural. La edición se hará en Pocito y tendrá como eje el “Parque Triásico”.

A pocas horas del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, Darío Barassi confirmó que participará de la apertura y dedicó un mensaje a los sanjuaninos a través de una historia en Instagram. En el video, el conductor anticipó su llegada a la provincia y expresó su intención de compartir la jornada con el público local. La publicación se produjo en la antesala de una edición que tendrá como eje temático el “Parque Triásico”.

“Bueno, bebitos, este gordo con este lookazo está a punto de irse para San Juan”, dijo Barassi en la grabación, en referencia a su vestuario y al viaje previsto. El mensaje combinó el saludo afectuoso con el tono humorístico que suele caracterizar sus intervenciones públicas. En ese mismo tramo, el conductor dejó planteado que estaría presente en la apertura del evento.

Durante el video, también aludió a la propuesta central de esta edición, vinculada a los dinosaurios. “Se viene la Fiesta del Sol, va a ser una fiesta espectacular y voy a ir a estar ahí, estar presente, con los dinosaurios que me van a atrapar y todo”, expresó. La referencia coincide con la denominación oficial de la muestra, “Parque Triásico”, que ordenará parte de la puesta de este año. Ese eje temático será uno de los componentes distintivos de la celebración.

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Agenda de apertura

“Nos vemos el viernes. Voy a estar ahí en la apertura, así que espero encontrarme con todos los sanjuaninos, mis hermanos”, manifestó Barassi en el cierre del mensaje. La confirmación ubica su presencia en la primera jornada de la fiesta, prevista para este viernes 20 de noviembre. La invitación fue acompañada por otra frase en la que remarcó: “Vamos con todo a la Fiesta del Sol que se viene un fiestón... no, lo que sigue”.

La FNS 2026 comenzará este viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22 en los predios del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito. La primera noche tendrá como principales atractivos musicales las presentaciones de Turf y Tan Biónica. Con la apertura ya definida, la programación inicial quedará concentrada en esa jornada y en la infraestructura montada para el evento en el departamento pocitano.