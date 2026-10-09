El ejercicio será monitoreado desde el CISEM y permitirá revisar protocolos de emergencia en más de mil escuelas. También hubo cambios en la Policía y 250 ascensos en el Servicio Penitenciario.

Desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias de San Juan (CISEM), el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, informó que el simulacro de sismo involucrará a más de mil establecimientos educativos y a más de 240 mil alumnos, además de docentes y personal no docente. El operativo será coordinado con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad, a través del área de Protección Civil. La medida busca poner a prueba los protocolos de evacuación y respuesta de cada escuela ante una emergencia sísmica.

Según precisó Delgado, el ejercicio tendrá una duración estimada de entre 10 y 20 minutos y se desarrollará en los horarios establecidos para cada institución. Cada establecimiento deberá aplicar su propio protocolo de actuación, de acuerdo con sus características edilicias y organizativas. El monitoreo desde el CISEM permitirá observar el funcionamiento general del dispositivo y registrar eventuales desajustes operativos.

Evaluación de protocolos

El secretario de Seguridad sostuvo que el objetivo central será evaluar la respuesta de las comunidades educativas y detectar puntos de mejora. “Al finalizar, se van a hacer todas las evaluaciones que sean necesarias y se van a hacer los reajustes para mejorar el protocolo que tiene cada colegio”, dijo Delgado. La revisión posterior apunta a que cada escuela cuente con un procedimiento ajustado a sus condiciones reales frente a una eventual emergencia sísmica.

El monitoreo también incluirá a la Policía de San Juan. Delgado indicó que se asignó inicialmente personal de las áreas policiales identificadas como D-3 y D-7, y que su intervención será evaluada para determinar si los recursos humanos previstos resultan suficientes. La información obtenida durante el simulacro servirá para analizar la coordinación entre los organismos intervinientes y definir ajustes en la capacidad de respuesta.

Cambios institucionales

Durante su contacto con la prensa en el CISEM, Delgado también se refirió a modificaciones en la conducción de la seguridad provincial. Señaló que el gobernador Marcelo Orrego firmó el decreto para designar al nuevo subjefe de la Policía de San Juan y mencionó cambios vinculados al área de Protección Civil. Además, indicó que el jefe de la Policía designó al nuevo titular de Bomberos, en el marco de una reorganización interna del área.

En paralelo, el Servicio Penitenciario Provincial registró 250 ascensos y cambios en su conducción mediante una medida firmada por Orrego. De acuerdo con la información difundida, los ascensos alcanzaron aproximadamente al 20% de la dotación penitenciaria y se produjeron después de dos años sin movimientos de ese tipo. Entre las designaciones figura el prefecto Carlos Suárez como director de carrera y la subprefecto Norma Iragorre como subdirectora de carrera, presentada por la información oficial como la primera mujer en ese cargo dentro de la institución.

Las medidas forman parte de una agenda provincial que combina prevención ante emergencias escolares y reordenamiento institucional en la Policía y el Servicio Penitenciario. El simulacro se realizará en la fecha prevista por el sistema educativo y, una vez concluido, quedarán pendientes las evaluaciones técnicas sobre tiempos de respuesta, coordinación y necesidad de ajustes en los protocolos vigentes.