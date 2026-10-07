La feria Expo Mamá tendrá lugar en el Parque Belgrano. Será este viernes 9 de octubre de 18 a 22 horas. Además de actividades para niños y sorteos, habrá exposición y venta de objetos artesanales de diferentes rubros.

Los emprendedores sociales se concentrarán este viernes 9 de octubre, desde las 18 y hasta las 22 horas, para exponer y ofrecer a quienes paseen por el Parque Belgrano (25 de Mayo entre España y Las Heras) sus mejores productos, anticipándose a las compras por el próximo Día de la Madre.





La Expo Mamá es el espacio ferial que convocará a más de 150 artesanos y emprendedores que forman parte del Registro Provincial de Emprendedores, lo que asegura que todos los objetos que se comercialicen han pasado por un proceso de fiscalización que es determinante para certificar la originalidad, creatividad y el modo de producción artesanal. Esta propuesta está organizada desde la Dirección de Economía Social y busca no sólo potenciar y mostrar el trabajo de los hacedores sanjuaninos sino además promover el compre local en beneficio de quienes hacen sus emprendimientos o generan puestos de trabajo.





A su vez, se pretende demostrar la versatilidad y variedad, ya que no sólo habrá más de 20 rubros presentes (como porcelana fría, textiles y tejidos, sahumerios, marroquinería, mosaiquismo, modelado en yeso, orfebrería, papelería, pintura, viveros, objetos en resina, bijouterie, decoración para el hogar, gastronomía y pastelería con y sin TACC, velas y jabones, cerámica, objetos en madera, artículos en cuero, cosmética natural, entre otros), sino que con esta iniciativa se propiciará el federalismo emprendedor ya que habrá exponentes de los departamentos Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, San Lucía, San Martín, Ullum, Iglesia y Albardón.





Habrá actividades y manualidades para niños y niñas, además de sorteos para quienes se acerquen a la feria.