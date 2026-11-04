La Feria Agroproductiva se realizará este sábado 7 de noviembre en el Paseo de las Palmeras. Habrá venta de alimentos, servicios provinciales y propuestas educativas.

El Parque de Mayo será sede de una nueva edición de la Feria Agroproductiva de San Juan, con la participación de más de 120 productores y emprendedores locales. La propuesta se realizará este sábado 7 de noviembre, de 9:30 a 13:30, en el Paseo de las Palmeras, y reunirá oferta de alimentos, servicios públicos y actividades educativas.

La convocatoria está organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. Según la información oficial, la feria pondrá a disposición frutas y verduras, dulces artesanales, conservas, panificados, miel, huevos, aceite de oliva, aceitunas y otros productos a precios accesibles. El formato busca concentrar en un mismo espacio la comercialización directa y el contacto entre productores y consumidores.

Servicios provinciales Durante la jornada, distintos organismos provinciales ofrecerán asesoramiento y prestaciones en el lugar. El Ministerio de Salud, a través del Vacunatorio Móvil, permitirá consultar y completar de manera gratuita los esquemas correspondientes al calendario de vacunación. La Secretaría de Tránsito y Transporte instalará un stand informativo sobre la tarjeta SUBE, con asesoramiento y entrega de plásticos.

Sanidad vegetal y educación La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos impulsará una acción vinculada al cuidado de la producción agrícola, con canje de botellas descartables con tapa por una matadora para la mosca de los frutos, que incluye atrayente e insumos para su instalación. Además, el equipo técnico brindará información sobre prevención y control de plagas agrícolas y exhibirá insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan, como alternativa sustentable para el manejo de cultivos.

En paralelo, el Ministerio de Educación participará con escuelas agrotécnicas de nivel primario y secundario y escuelas de capacitación laboral, que presentarán sus experiencias y propuestas. También se sumará el Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas, que difundirá su nuevo plan de estudios y su oferta académica, integrada por las carreras de Técnico Superior en Enología, Técnico Superior en Tecnología de los Alimentos y Técnico Superior en Sommellerie.

La feria se presenta como una instancia de comercialización y difusión institucional para el sector agroproductivo provincial. La actividad se desarrollará durante la mañana del 7 de noviembre y concentrará en un solo punto la venta directa, el asesoramiento técnico y la promoción educativa vinculada a la producción local.