La Municipalidad de la Ciudad de San Juan participó de un taller de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), brindado por la Cruz Roja, con el objetivo de incorporar herramientas básicas para acompañar a personas que atraviesan situaciones de crisis, emergencias o acontecimientos traumáticos.
La capacitación cobra especial relevancia para los equipos municipales que desarrollan tareas en territorio y mantienen contacto directo con la comunidad, entre ellos Defensa Civil, los equipos de ECO, Salud y las distintas áreas que trabajan junto a los vecinos. Se trata de más de 40 agentes que, ante un accidente, una emergencia o un episodio crítico, pueden ser los primeros en llegar y tomar contacto con las personas afectadas.
Durante el encuentro se abordó la importancia de brindar un primer apoyo breve, humanitario y respetuoso, reconocer las necesidades inmediatas y comprender cómo actuar sin invadir ni reemplazar la intervención de profesionales especializados.
La formación se organizó en torno a tres acciones fundamentales: ver, escuchar y vincular.
• Ver: observar la situación, identificar las reacciones visibles de las personas afectadas y reconocer sus necesidades inmediatas, prestando atención a posibles situaciones de riesgo.
• Escuchar: establecer un primer contacto con un tono de voz calmo, empatía y escucha respetuosa, ofreciendo contención a quienes atraviesan una situación de crisis.
• Vincular: facilitar el contacto con profesionales, servicios de emergencia y redes de asistencia cuando la situación requiere una intervención especializada.
La propuesta permitió reflexionar sobre el rol que cumplen los agentes que están en la calle y la importancia de contar con herramientas para brindar una primera respuesta también desde el aspecto emocional y humano.
De esta manera, la Municipalidad continúa fortaleciendo la capacitación de sus equipos de trabajo, promoviendo una intervención más preparada, coordinada y cercana a las necesidades de la comunidad, entendiendo que ante una emergencia no solo es importante actuar, sino también saber acompañar a quienes la atraviesan.