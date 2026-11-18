La formación estuvo destinada a fortalecer las herramientas de intervención y acompañamiento de los agentes que trabajan en territorio y pueden ser los primeros en tomar contacto con personas que atraviesan una emergencia o situación traumática.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan participó de un taller de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), brindado por la Cruz Roja, con el objetivo de incorporar herramientas básicas para acompañar a personas que atraviesan situaciones de crisis, emergencias o acontecimientos traumáticos.





La capacitación cobra especial relevancia para los equipos municipales que desarrollan tareas en territorio y mantienen contacto directo con la comunidad, entre ellos Defensa Civil, los equipos de ECO, Salud y las distintas áreas que trabajan junto a los vecinos. Se trata de más de 40 agentes que, ante un accidente, una emergencia o un episodio crítico, pueden ser los primeros en llegar y tomar contacto con las personas afectadas.





Durante el encuentro se abordó la importancia de brindar un primer apoyo breve, humanitario y respetuoso, reconocer las necesidades inmediatas y comprender cómo actuar sin invadir ni reemplazar la intervención de profesionales especializados.





La formación se organizó en torno a tres acciones fundamentales: ver, escuchar y vincular.





• Ver: observar la situación, identificar las reacciones visibles de las personas afectadas y reconocer sus necesidades inmediatas, prestando atención a posibles situaciones de riesgo.

• Escuchar: establecer un primer contacto con un tono de voz calmo, empatía y escucha respetuosa, ofreciendo contención a quienes atraviesan una situación de crisis.

• Vincular: facilitar el contacto con profesionales, servicios de emergencia y redes de asistencia cuando la situación requiere una intervención especializada.





La propuesta permitió reflexionar sobre el rol que cumplen los agentes que están en la calle y la importancia de contar con herramientas para brindar una primera respuesta también desde el aspecto emocional y humano.





De esta manera, la Municipalidad continúa fortaleciendo la capacitación de sus equipos de trabajo, promoviendo una intervención más preparada, coordinada y cercana a las necesidades de la comunidad, entendiendo que ante una emergencia no solo es importante actuar, sino también saber acompañar a quienes la atraviesan.