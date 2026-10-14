La quinta Marcha Federal Universitaria se hará el 15 de octubre en San Juan. El recorrido irá de la Plaza 25 de Mayo al Rectorado de la UNSJ.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en San Juan, con concentración desde las 16:30 en la Plaza 25 de Mayo. La movilización atravesará el centro capitalino y puede generar cortes momentáneos de tránsito durante la tarde.

La convocatoria fue confirmada por los gremios universitarios Adicus y SiDUNSJ, en el marco de una jornada nacional de protesta. El reclamo apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a un incremento de los fondos para las universidades públicas.

Recorrido previsto: la columna partirá desde la Plaza 25 de Mayo y avanzará por calle Ignacio de la Roza hacia el oeste. Luego seguirá por calle Alem, girará hacia la avenida Libertador San Martín y continuará por calle Aberastain hasta calle Mitre.

La marcha concluirá frente al Rectorado de la UNSJ. Por el paso de los manifestantes, se prevén demoras breves sobre todo en el microcentro, aunque hasta ahora no se difundió un cronograma oficial de cortes por calle.

En ese contexto, la variable a seguir será la duración de las interrupciones y la magnitud de la afectación sobre la circulación en el centro de la capital durante la tarde del jueves.