La salida de Enrique Manni del Noveno Distrito de Vialidad Nacional en San Juan confirma el deterioro operativo y salarial que atraviesa la repartición. El ingeniero, que había asumido en abril de 2024, se sumó al régimen de retiro voluntario impulsado por el Gobierno nacional y dejará la conducción del organismo tras dos años y medio de gestión. La decisión se produce en un contexto de desfinanciamiento, atraso en los sueldos y dificultades para sostener tareas básicas de conservación vial. Su último día en la repartición lo pasa en Agua Negra, donde viajó este jueves para despedirse del personal de alta montaña y participar de tareas operativas.

Trayectoria y contexto

Manni cuenta con 35 años de servicio en la planta permanente de Vialidad Nacional y antes había sido director de Vialidad Provincial bajo la estructura de Marcelo Orrego. Su llegada al cargo nacional se produjo el 11 de abril de 2024, después de cuatro meses de parálisis e incertidumbre por el recambio presidencial. Al asumir, quedó al frente de una repartición responsable del mantenimiento de más de 1.500 kilómetros de rutas nacionales en la provincia. En sus primeras declaraciones públicas, sostuvo que en ese escenario debía “hacer magia” para estirar los recursos asignados y priorizar conservación, señalización y seguridad vial, además de intentar reactivar el financiamiento internacional para la postergada obra de la Ruta 40 Sur.

Desgaste y salida

Según lo que circula en el organismo, la decisión estuvo atravesada por la falta de fondos para cubrir el consumo de combustible que exige el mantenimiento de los caminos sanjuaninos y por la imposibilidad de dar respuestas concretas. En paralelo, la brecha salarial profundizó la crisis interna: mientras en el sector privado, impulsado por el boom minero, se pagan sueldos de hasta 15 millones de pesos, en Vialidad Nacional un profesional apenas llega a 2,5 millones en el mejor de los casos. La repartición también venía perdiendo cuadros técnicos formados durante años, en un proceso que dentro del edificio describen como desmantelamiento de capacidades. Manni no tiene definido su próximo destino, aunque fuentes mencionaron la posibilidad de un regreso a la órbita provincial, sin confirmación oficial.

Éxodo técnico

El plazo para adherir al retiro voluntario vence este 29 de octubre y deja, según el relevamiento mencionado en el organismo, al menos ocho profesionales locales entre ingenieros y contadores que decidieron irse. A eso se suman bajas previas, entre ellas la del ingeniero Eder, exjefe de Conservación y responsable de la logística del paso de Agua Negra y de la reparación de calzadas, y la del ingeniero Navarro, que encabezaba el cuerpo de inspectores. También dejaron la estructura cerca de diez técnicos formados en etapas anteriores de la administración nacional y provincial. En el organismo recuerdan que, durante la construcción de la Ruta 150, existían más de 50 inspectores especializados por tramo, una dotación que hoy no estaría disponible para controlar el estado de las calzadas.

Reemplazo y transición

La conducción provisoria quedó en manos del ingeniero Luis Lucero, actual jefe de Obras, por la vía administrativa de la firma digital. Lucero tiene unos 40 años, acumula dos décadas de servicio en el organismo y proviene de la división de Estudios y Proyectos, donde diseñó las trazas recientes para las rutas 40 Norte y 40 Sur. En paralelo, la salida de Manni abre una discusión política por el control de una repartición considerada estratégica para la provincia, con interés del sector de La Libertad Avanza y del armado de Orrego. Mientras esas definiciones avanzan, la continuidad de Lucero aparece como la alternativa para evitar un freno total de los proyectos, en un marco de restricción presupuestaria que sigue sin cambios.