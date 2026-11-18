Del 20 al 22 de noviembre, la Municipalidad presentará en el Paseo Federal una propuesta que reúne el talento artístico local, experiencias de educación ambiental y actividades recreativas para disfrutar y participar.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan será parte de la Fiesta Nacional del Sol 2026 con una propuesta integral que invita a conocer, disfrutar y descubrir el trabajo que se desarrolla desde el municipio en materia de cultura, sostenibilidad y participación ciudadana.





Durante las tres jornadas, el stand municipal ubicado en el Paseo Federal ofrecerá diferentes experiencias organizadas en torno a tres grandes ejes: Waraña, Ciudad Recicla y actividades participativas, con espacios pensados para acercar a vecinos y visitantes al arte local, el cuidado del ambiente y la identidad de la Ciudad.





Waraña: el arte local como protagonista





Uno de los espacios destacados será la exposición artística de Romina Gutiérrez (Waraña), quien presentará una muestra permanente durante los tres días de la Fiesta, sobre la base de diseño circular y sustentable: Rescata el oficio tradicional del telar artesanal para transformar plásticos descartados (como bolsas de plástico) combinados con fibras naturales (como lana, seda y algodón) en accesorios y objetos de diseño.





La propuesta permitirá conocer y disfrutar sus obras, poniendo en valor la creatividad y el talento de los artistas sanjuaninos.





Ciudad Recicla: transformar para construir una ciudad sustentable





El segundo eje estará dedicado a Ciudad Recicla, donde los visitantes podrán conocer las acciones municipales vinculadas con la separación de residuos en origen, la recolección diferenciada, la educación ambiental y el funcionamiento del Centro Ambiental, con su Punto Limpio y Centro Verde.





El espacio contará con muestras de ladrillos elaborados con materiales reciclados, plásticos recuperados y una compostera demostrativa. Además, se realizará un canje de tres bolsas de plástico por una bolsa de compost, como una manera de promover prácticas responsables y fortalecer el compromiso ambiental.





Actividades para participar y disfrutar





La propuesta también tendrá un espacio recreativo para toda la familia. A través de una trivia, los visitantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre la historia, la cultura, el turismo, la gastronomía, el reciclaje y las curiosidades de San Juan, incluido el Triásico en la Ciudad.





Se sumarán degustaciones de jugos Don Cayetano Bonanno, entrega de merchandising y diferentes momentos de intercambio y participación.





La cultura de la Ciudad también estará en los escenarios





La presencia municipal se extenderá a los escenarios de la Fiesta Nacional del Sol, con la participación de artistas y ballets que representan el talento y la identidad cultural sanjuanina.





La agenda artística prevista es la siguiente:





Viernes 20 de noviembre

* 21:00 | Ballet Sembrando Ilusiones – Escenario La Peña.

* 22:45 | Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo – Escenario Paseo Federal.





Domingo 22 de noviembre

* 20:30 | Cande Mallea – Escenario Paseo Federal.





De esta manera, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan propone una participación que integra cultura, arte, educación ambiental y recreación, acercando a los visitantes diferentes expresiones de lo que se construye desde la gestión municipal.





Del 20 al 22 de noviembre, la invitación es a visitar el stand municipal en el Paseo Federal, participar de las actividades y compartir tres jornadas para encontrarnos con nuestra cultura, nuestros artistas y todo lo que construimos como Ciudad.



