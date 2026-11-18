Pocito se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de Santa Bárbara, la celebración más esperada del departamento, que este año contará con una importante grilla artística y cinco noches de espectáculos para disfrutar en familia.
Entre los artistas principales que subirán al escenario se destacan La Delio Valdez, Canto 4, Luck Ra y Tuli, quienes serán protagonistas de las jornadas centrales de la celebración.
La programación tendrá dos escenarios. Las primeras dos noches, el 28 y 29 de noviembre, se desarrollarán en la Plaza De La Libertad, mientras que las actividades continuarán el 4, 5 y 6 de diciembre en el Polideportivo Jesús Morales.
En cuanto a los espectáculos principales, La Delio Valdez se presentará el viernes 4 de diciembre, mientras que Canto 4 actuará el sábado 5. El gran
cierre será el domingo 6, con las actuaciones de Luck Ra y Tuli, quienes pondrán el broche de oro a la fiesta.
Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la gran participación de artistas locales, que tendrán un lugar protagónico durante las cinco noches, mostrando el talento y la riqueza cultural de Pocito.
Con una propuesta que combina artistas nacionales, música popular y talento local, la Fiesta de Santa Bárbara promete cinco jornadas de encuentro y
celebración. La entrada será totalmente gratuita, para que vecinos, familias y visitantes puedan disfrutar de todos los espectáculos.