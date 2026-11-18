La Municipalidad de Pocito prepara cinco noches de música y celebración, con una destacada participación de artistas locales. El evento se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre en la Plaza De La Libertad y el 4, 5 y 6 de diciembre en el Polideportivo Jesús Morales, con entrada totalmente gratuita.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

Pocito se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de Santa Bárbara, la celebración más esperada del departamento, que este año contará con una importante grilla artística y cinco noches de espectáculos para disfrutar en familia.





Entre los artistas principales que subirán al escenario se destacan La Delio Valdez, Canto 4, Luck Ra y Tuli, quienes serán protagonistas de las jornadas centrales de la celebración.





La programación tendrá dos escenarios. Las primeras dos noches, el 28 y 29 de noviembre, se desarrollarán en la Plaza De La Libertad, mientras que las actividades continuarán el 4, 5 y 6 de diciembre en el Polideportivo Jesús Morales.





En cuanto a los espectáculos principales, La Delio Valdez se presentará el viernes 4 de diciembre, mientras que Canto 4 actuará el sábado 5. El gran

cierre será el domingo 6, con las actuaciones de Luck Ra y Tuli, quienes pondrán el broche de oro a la fiesta.





Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la gran participación de artistas locales, que tendrán un lugar protagónico durante las cinco noches, mostrando el talento y la riqueza cultural de Pocito.





Con una propuesta que combina artistas nacionales, música popular y talento local, la Fiesta de Santa Bárbara promete cinco jornadas de encuentro y

celebración. La entrada será totalmente gratuita, para que vecinos, familias y visitantes puedan disfrutar de todos los espectáculos.