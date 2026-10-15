Desde Roma, el arzobispo explicó que la agenda de León XIV depende de su evolución médica. También valoró un obsequio de las Carmelitas de Caucete.

Desde Roma, monseñor Jorge Lozano habló en una entrevista exclusiva con el programa Buena Gente, de AM 1020, sobre la salud del papa León XIV y el estado de la posible visita a la Argentina. El arzobispo señaló que, por ahora, no recibieron información oficial sobre una eventual cancelación del viaje. La definición, según dijo, quedó supeditada a la evolución física del Pontífice y al criterio de sus médicos.

“Aquí estamos todos expectantes sobre la evolución del Papa”, expresó Lozano al describir el clima que rodea la situación del Santo Padre. En ese marco, remarcó que la prioridad está puesta en la recuperación y que cualquier decisión sobre compromisos internacionales dependerá de ese proceso. La referencia no incluyó precisiones sobre plazos ni sobre una nueva fecha para una eventual visita al país.

Sin confirmación oficial Durante la entrevista, el arzobispo aclaró que no hubo una comunicación formal que confirme la cancelación del viaje. “Oficialmente no se nos ha informado sobre una eventual cancelación. Todo dependerá de la decisión de los médicos y del estado físico del Santo Padre”, sostuvo. Con ese planteo, la posibilidad de que León XIV viaje a la Argentina quedó abierta, aunque condicionada a su estado de salud y a las resoluciones que adopte la Santa Sede.

La expectativa por una eventual visita papal se mantiene en el ámbito eclesiástico y entre quienes siguen la agenda del Vaticano. Sin embargo, la información disponible hasta ahora no aporta una definición cerrada sobre fechas, suspensión o reprogramación. En este contexto, cualquier anuncio deberá surgir de las autoridades correspondientes y de las comunicaciones oficiales que se emitan cuando existan precisiones médicas y pastorales.

Un gesto desde San Juan En otro tramo de la conversación, Lozano destacó un obsequio artesanal elaborado por las Carmelitas de Caucete y enviado al Papa. Según relató, León XIV valoró especialmente ese presente, realizado por religiosas de San Juan. El episodio fue presentado por el arzobispo como un vínculo concreto entre la comunidad sanjuanina y el Vaticano, a través de una pieza de trabajo artesanal y de expresión religiosa.

La entrevista en AM 1020 dejó dos datos centrales: no existe por el momento una notificación oficial de cancelación de la visita y la agenda del Pontífice sigue condicionada por su evolución médica. Hasta que haya una comunicación formal, la situación permanece abierta y sujeta a la decisión de los médicos y de la Santa Sede.