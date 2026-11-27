El "Jubilado", así le decían desde que llegó a la Empresa Mayo a Néstor Adolfo Vargas, quien tras 30 años de dedicación celebra su jubilación. Su familia y compañeros le prepararon una conmovedora sorpresa.

Si bien muchos le consultaban cuándo llegaría el día de su jubilación y hasta lo apodaron como "El Jubilado", sin dudas, ahora ya lo extrañan. Es que Néstor Adolfo Vargas, un querido chofer de la RedTulum, dio su última vuelta este jueves y conmovió a propios y ajenos. Después de más de 30 años de aportes y 24 años en la Empresa Mayo, recibió una despedida inolvidable para cerrar una etapa y comenzar otra, rodeado del amor de su familia.

En diálogo con TELESOL DIARIO, el trabajador repasó su historia y contó cómo vivió una jornada que, según reconoció, todavía le cuesta describir con palabras. Su camino en la Empresa Mayo comenzó en 2002. Antes había trabajado durante ocho años como maquinista para una empresa vial, pero su ingreso al transporte público de pasajeros marcaría una etapa fundamental de su vida.





Después de 24 años al volante, finalmente llegó el momento de descansar. "Cuando me dijeron que ya estaba para jubilarme, me cayó de sorpresa. Esperé un año y, ahora, a disfrutar", contó.

Sin sospechar lo que estaba por suceder, Néstor recibió el colectivo como cualquier otro día. Sin embargo, sus hijos, nietos y yernos lo esperaban en Calle 8 y General Acha, donde habían preparado una sorpresa y decorado la unidad para acompañarlo en sus últimos recorridos.

"Recibí el coche como un día normal, sin saber que mis hijos, nietos, yernos, me estaban esperando en calle 8 y General Acha. Me adornaron la unidad. Fue algo que no me lo olvido jamás. Fue muy bueno lo que me hicieron vivir", enfatizó Vargas.

Familiares y amigos adornaron el colectivo como se lo merecía.





Con el ómnibus adornado, continuó su recorrido, aunque esta vez cada parada tenía un significado especial. Los saludos, las muestras de afecto y el reconocimiento de los pasajeros, muchos de ellos parte de su rutina durante tantos años, hicieron que la despedida fuera todavía más emocionante.

"Lo disfruté un montón, no lo puedo describir con tantas palabras. Estoy muy agradecido", insistió.





Pero el momento más fuerte todavía estaba por llegar. Al finalizar su jornada y arribar a la zona de calle General Acha y Cano, Néstor se encontró nuevamente con su familia, que lo esperaba para recibirlo y celebrar el cierre de esta etapa. Allí, rodeado de sus seres queridos, ya no pudo contener las lágrimas.

"Estaban todos esperándome. Eso fue lo que más emocionó. Quise no aflojar, pero me partió ver a mis hijos, nietos, nuera, todos saltando. No tengo palabras para describir el sentimiento", relató.

En ese lugar estaban sus cuatro hijas, María Eugenia, Ivana, Daniela y Emilse; su hijo Emanuel; su esposa, Raquel Vega, con quien lleva 40 años de casado, y el resto de sus familiares. Todos quisieron acompañarlo en los últimos tramos de su recorrido y demostrarle cuánto significa para ellos.

Un regalo que le abrirá las puertas a una nueva aventura

"El Jubilado" junto a todos sus seres queridos.







La despedida de este jueves no fue la única sorpresa que recibió Néstor en los últimos días. El pasado 9 de noviembre, sus hijos organizaron un asado familiar para celebrar su próxima jubilación y aprovecharon la ocasión para entregarle un regalo que jamás olvidará.

"Salió mi hija con un sobre y me dijo que era de parte de todos. Era un viaje para este 11 de diciembre, por 6 días a Bariloche, en avión", contó a este medio.

La experiencia tendrá un condimento especial: será la primera vez que Néstor y Raquel suban a un avión. Después de tantos años de trabajo y sacrificio, ahora tendrán la oportunidad de compartir juntos una aventura diferente.

"Siempre hay una primera vez. Fue una muy linda sorpresa", expresó.

El hombre que se jubiló haciendo honor a su apodo

Las canas en su cabello dieron origen a ser Jubilado antes de jubilarse. Curiosamente, Néstor recibió su jubilación después de llevar años con un sobrenombre que parecía anticipar este momento. Desde que ingresó a la Empresa Mayo, en 2002, sus compañeros comenzaron a llamarlo "El Jubilado", una ocurrencia que lo acompañó durante toda su trayectoria.

"Todos tienen sobre nombre y me pusieron El Jubilado, porque ya tenía más del 70% de la cabeza blanca. La herencia que me dejó mi viejo", recordó entre risas.

El apodo se convirtió en una broma habitual en cada encuentro entre compañeros. "Siempre, cuando teníamos un asado o juntadas, me decían ¿Cuándo te vas a jubilar, Jubilado? Ayer llegó el día y empecé a hacerle honor al sobrenombre", contó.

24 años de recorridos y miles de historias

Una de las viejas unidades que supo conducir Néstor, por las calles de San Juan.

A lo largo de su trayectoria en el transporte público, Néstor pasó por cuatro líneas. Comenzó en la 47, luego trabajó durante diez años en la 27, permaneció cinco años en la 45 y, finalmente, completó casi cuatro años en la 206, correspondiente al sistema RedTulum.

En cada recorrido construyó vínculos y acumuló experiencias que hoy forman parte de sus recuerdos más queridos. "Muchas cosas me marcaron, con la gente, la calidad de gente que llevé. Tuve mucha suerte", aseguró.

También destacó el vínculo que mantuvo con los pasajeros y el acompañamiento recibido durante tantos años de trabajo. "En todas las líneas tuve buena predisposición y atención con los pasajeros. Nunca le llevé un problema a inspectores o empresas, de quienes estoy muy agradecido", resaltó Vargas.





En ese sentido, tuvo palabras de reconocimiento para la Empresa Mayo y sus autoridades. "Con la empresa siempre he tenido buena relación, me han ayudado cada vez que los he necesitado. La calidad, como empresarios, es muy buena, de todos", mencionó.

Pero, por encima de los recorridos, los años de servicio y las experiencias vividas, Néstor tiene claro qué fue lo más importante que consiguió gracias a su trabajo: sacar adelante a su familia y brindarles un futuro a sus hijos.

"Con mi sacrificio y el respaldo de la empresa le pude dar educación y comida a mis hijos. Estoy muy agradecido", concluyó.





