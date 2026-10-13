Ricardo Herce, Matías Raffo y María José Ribes fueron distinguidos en la XIII edición del certamen. Sus trabajos apuntan a innovación universitaria y producción agrícola.

El arquitecto Ricardo Herce y los jóvenes Matías Exequiel Raffo Augusto y María José Ribes Gil resultaron ganadores de la XIII edición del Premio Domingo Faustino Sarmiento, a partir de las tesis que presentaron en el certamen. La distinción reconoció trabajos académicos vinculados con investigación universitaria, ciencia aplicada y producción agrícola en San Juan.

Herce explicó que su propuesta contempla un Centro de Innovación de Investigación Transdisciplinar, espacio que albergaría distintos institutos de investigación de la universidad y ofrecería servicios y lugar para estudiar e investigar. El planteo se inscribe en una agenda de articulación entre formación superior, producción de conocimiento y uso de infraestructura académica.

Vinculación con la matriz productiva Raffo sostuvo que su proyecto está alineado con la relación entre ciencia, tecnología y la matriz productiva de San Juan. Según señaló, la iniciativa “tiene muchos aportes valiosos para la provincia”, en una línea que apunta a conectar investigación universitaria con necesidades del entramado económico local.

Ribes, ingeniera agrónoma de la Facultad de Ingeniería, detalló a TELESOL que su trabajo aborda enmiendas orgánicas para el cultivo de tomates. Indicó que el proceso demandó un ciclo completo de cultivo y distintas muestras, y agregó que el productor usa tradicionalmente huevo de gallina, práctica que está prohibida. La propuesta busca implementar nuevas enmiendas para mejorar la calidad de la producción.

Alcance del premio Los premios distinguen el trabajo académico e intelectual de profesionales y jóvenes de la provincia. El galardón lleva el nombre del expresidente sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento y apunta a destacar producciones que aporten al conocimiento y al desarrollo.

Herce definió la distinción como “un reconocimiento al esfuerzo y a la trayectoria”. Quienes quieran seguir las novedades sobre las tesis ganadoras y los próximos pasos del certamen deberán estar atentos a la difusión de la entrega de los Premios Sarmiento.