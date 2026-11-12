La medida se enmarca en el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario. Ricardo Coca dijo que las protestas seguirán mientras no haya respuestas oficiales.

Las universidades nacionales atraviesan una nueva jornada de paro del personal no docente, en el marco del conflicto con el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida integra un plan de lucha orientado a exigir el cumplimiento de esa norma y respuestas concretas de las autoridades nacionales. En ese contexto, Ricardo Coca, secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), anticipó que las protestas tendrán continuidad y que se prevé realizar un paro no docente por semana.

Según explicó el funcionario universitario, la decisión responde a la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos del sector. El planteo se concentra en la garantía de financiamiento para las universidades públicas y en la aplicación efectiva de la ley vigente.

El conflicto suma así nuevas jornadas de protesta y mantiene abierta la discusión sobre el alcance de la ley sancionada para sostener el sistema universitario. Mientras no haya definiciones oficiales, el esquema de paros semanales aparece como la modalidad elegida por el personal no docente para sostener la presión gremial e institucional.