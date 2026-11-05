Los mellizos Juan Pablo y César Emiliano Sánchez, nacidos en Caucete, representaron por tercer año consecutivo a San Juan en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, disputados en Mar del Plata. La participación de ambos se dio en gimnasia artística masculina, una disciplina en la que vienen compitiendo juntos desde hace varios años. El caso suma valor deportivo por la continuidad en la delegación provincial y por tratarse de una experiencia compartida dentro de una competencia nacional. En ese marco, el rendimiento del equipo sanjuanino quedó reflejado en los puestos alcanzados en las distintas categorías.

Competencia nacional

Las pruebas se desarrollaron en el Club Quilmes, donde los hermanos participaron en las instancias de gimnasia artística masculina. Según el resultado informado, el equipo de nivel 1 obtuvo el cuarto puesto, mientras que el conjunto de nivel 3 finalizó en la octava posición. La competencia reunió a jóvenes deportistas de todo el país y volvió a exponer el nivel de exigencia de una cita que funciona como vidriera para las provincias. Para la delegación sanjuanina, la presencia de los mellizos consolidó una continuidad deportiva que ya lleva tres participaciones consecutivas.

Trayectoria compartida

La historia de Juan Pablo y César Emiliano Sánchez se sostiene en un recorrido común que comenzó en Caucete y se extendió hasta el plano nacional. La gimnasia artística aparece como el eje de ese trayecto, tanto por la formación deportiva como por la posibilidad de competir juntos en distintos escenarios. El texto original destaca que la experiencia no se limita al resultado, sino también al proceso de entrenamiento, superación y acompañamiento mutuo. Esa dimensión explica por qué la participación conjunta adquiere relevancia más allá de la clasificación obtenida en Mar del Plata.

Proyección

La continuidad en los Juegos Evita deja a los hermanos con una nueva referencia competitiva dentro del calendario juvenil. Cada presentación suma antecedentes para su desarrollo deportivo y para la evaluación de la gimnasia artística sanjuanina en el plano nacional. El dato concreto que deja esta edición es la tercera participación consecutiva de ambos en la delegación provincial y los resultados alcanzados por los equipos en las categorías informadas. La próxima variable a seguir será la continuidad de su recorrido competitivo en las instancias que definan su calendario deportivo.