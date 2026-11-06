La cadena de parques inflables llegará a la intersección de Pueyrredón y General Paz, frente a la Terminal. Aún no se informó la fecha de apertura ni el valor de las entradas.

Inflalandia se instalará en la intersección de Pueyrredón y General Paz, frente a la Terminal de Ómnibus, en Capital, con una propuesta de parque inflable orientada a niños, jóvenes y adultos. La iniciativa suma una nueva oferta de entretenimiento en un punto de alto tránsito de la ciudad y todavía no tiene comunicados oficiales sobre su apertura.

La propuesta incluye castillos inflables de grandes dimensiones, toboganes de hasta 12 metros de altura, circuitos de obstáculos, trampolines y espacios temáticos. También contempla pistas de karting y juegos de guerra de hidrogel, según la información difundida sobre el emprendimiento. El formato apunta a un uso familiar y grupal, con distintas actividades dentro de un mismo predio.

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Alcance de la propuesta Uno de los rasgos centrales del parque es que no estará destinado exclusivamente a los más pequeños. La oferta también prevé participación de jóvenes y adultos, con desafíos físicos y juegos de destreza en estructuras de gran tamaño. En ese esquema, la experiencia se presenta como una alternativa de recreación para distintos rangos etarios.

Además de las atracciones principales, este tipo de parques suele incorporar espacios gastronómicos y sectores para celebraciones y cumpleaños, aunque en este caso no se detallaron servicios específicos para la sede sanjuanina. En las redes sociales ya se observó el armado del espacio, pero aún quedan precisiones por conocer sobre la operación del complejo. No se informaron oficialmente la fecha de apertura, los horarios de funcionamiento ni el precio de las entradas.

Datos pendientes Por ahora, la principal variable a seguir es el inicio de actividades y la definición de condiciones comerciales para el público. La instalación frente a la Terminal de Ómnibus ubica el emprendimiento en un sector de circulación cotidiana y acceso directo desde el centro de la ciudad. La información disponible sigue limitada a lo difundido sobre el montaje y las características generales de la propuesta.