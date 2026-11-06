La medida tiene carácter preventivo y alcanza este viernes 6 de noviembre a todos los turnos de todos los niveles y modalidades en ese departamento.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este viernes 6 de noviembre se suspende la actividad escolar durante toda la jornada en el departamento Calingasta.

La suspensión alcanza a las clases de todos los turnos, en todos los niveles y modalidades solamente en ese departamento. La medida también comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, que quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).

La medida es de carácter preventivo.

Además, el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024.

Se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y, en caso de registrarse novedades, se informará por este medio.