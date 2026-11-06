La apertura del Paso de Agua Negra se demora y recién estaría abierto para fines de diciembre

La apertura del Paso Internacional de Agua Negra podría demorarse hasta fines de diciembre o los primeros días de enero por la acumulación de nieve en la cordillera, y ese escenario llevó a una delegación oficial y empresarial de la región chilena de Coquimbo a proponer una vía alternativa para los sanjuaninos que viajen a las playas de La Serena. La recomendación fue cruzar por el paso Cristo Redentor-Los Libertadores, en Mendoza, y continuar desde allí hacia la costa. La visita tuvo como objetivo promocionar la temporada de verano y anticipar opciones de conectividad mientras se espera la habilitación del cruce sanjuanino.

La comitiva estuvo integrada por el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de Coquimbo, Carlos Ramos; la gerenta del Hotel Club La Serena, Pamela Rubio; la directora del Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur), Angélica Funes; el representante de la Corporación de Desarrollo Regional, Carlos Matus; y los empresarios hoteleros Octavio Ramos y Jaime Bordones. En San Juan, la delegación visitó los estudios de Telesol y participó del programa Modo Tarde, donde expuso las condiciones actuales de la oferta turística chilena para la próxima temporada. La estrategia buscó llevar previsibilidad a quienes organizan sus vacaciones con antelación y dependen de la fecha de apertura de Agua Negra.

Recuperación tras los temporales

Uno de los ejes de la visita fue explicar la situación de la zona costera después de los temporales de lluvia y nieve que afectaron durante julio y agosto a distintos sectores y provocaron daños en parte de la infraestructura turística. Según la delegación, las ciudades de la región ya se encuentran recuperadas y preparadas para recibir visitantes en la temporada estival. Pamela Rubio afirmó: “Hoy día ya tenemos una región de Coquimbo preparada y lista para recibir a los mendocinos, a los sanjuaninos, a todos los argentinos que quieran ir”.

La alternativa sugerida apunta a quienes no quieren esperar la habilitación del paso sanjuanino. Desde Los Andes, en territorio chileno, se puede continuar por la ruta costera hacia La Serena, en un trayecto de aproximadamente cinco horas en automóvil, con paso por localidades turísticas como Pichidangui y Los Vilos. Pamela Rubio sostuvo además que “el paso por Los Libertadores la verdad es que es una súper buena opción” y remarcó que, aunque demanda más tiempo, el acceso “pasando directo por Los Andes a la cuarta región es rapidísimo”.

Obras y agenda binacional

Carlos Ramos aclaró que la demora en la habilitación de Agua Negra no responde a falta de presupuesto, sino a las condiciones climáticas que todavía dificultan los trabajos en alta montaña. “No se trata de un tema de recursos, hay recursos, hay máquinas trabajando de alta montaña que son máquinas especializadas, están trabajando arduamente; lo que no ha acompañado es el tiempo”, explicó. El funcionario añadió que ambos países mantienen como objetivo avanzar con la construcción de un túnel de baja altura, una obra que permitiría mejorar la conectividad y reducir el impacto de la nieve durante el invierno.

Ese tema volverá a la agenda del Comité de Integración, previsto para los días 2 y 3 de diciembre. Mientras tanto, la delegación también adelantó que la temporada incluirá el regreso de los fuegos artificiales durante la noche del 31 de diciembre, con celebraciones previstas en la Avenida del Mar de La Serena, Los Vilos y Paihuano. Las promociones y propuestas turísticas se encuentran disponibles en el sitio turismoregiondecoquimbo.cl, y recomendaron contratar alojamientos registrados en Sernatur para evitar posibles estafas.