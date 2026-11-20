La edición 2026 comenzó este viernes en el Estadio San Juan del Bicentenario. Hubo ingreso de público desde las 19 y transporte gratuito dispuesto por el Gobierno provincial.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzó este viernes 20 de noviembre en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, con la apertura de puertas para los primeros visitantes. El ingreso del público se produjo pasadas las 19, en el inicio de una programación que concentró propuestas culturales, gastronómicas y artísticas. La jornada inaugural marcó el arranque de tres días de actividades en uno de los eventos de mayor alcance provincial.

Ingreso y traslado

El acceso al complejo se realizó con un flujo sostenido de sanjuaninos que llegaron para recorrer los distintos espacios instalados en el predio. Entre las alternativas disponibles se incluyeron puestos gastronómicos, stands de los departamentos y actividades culturales. Además, el Gobierno provincial dispuso colectivos gratuitos para facilitar el traslado hasta Pocito, una medida que acompañó el movimiento de público registrado desde las primeras horas de la tarde.

Acto y espectáculo

La apertura formal estaba prevista para las 20 en el Paseo Federal, mientras que desde las 21 el Velódromo Vicente Chancay albergaría “Parque Triásico. Aventura y descubrimiento”, un espectáculo con más de 350 artistas sanjuaninos. La propuesta se integró a la grilla de la primera noche como uno de los ejes centrales de la celebración. La organización concentró allí una parte relevante de la oferta escénica de esta edición.

Recitales centrales

La música nacional quedó a cargo de Turf y Tan Biónica, las dos bandas anunciadas como protagonistas del escenario mayor. Sus presentaciones se sumaron a una noche que combinó recitales con actividades para distintos públicos. La programación buscó articular entretenimiento masivo con expresiones locales y espacios institucionales dentro del mismo predio. Con ese esquema, la fiesta inició una agenda que se extenderá durante tres jornadas en Pocito.