La Cámara de Comerciantes Unidos firmó un convenio con Andreani para bajar costos de envío y sumar herramientas de venta online. La empresa abrirá una sucursal en Rawson.

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, entidad adherida a la Federación Económica de San Juan, firmó un convenio con Andreani para fortalecer el comercio local e impulsar las ventas online de negocios y emprendimientos de la provincia. El acuerdo apunta a reducir costos de distribución y ampliar los canales de comercialización de los comercios sanjuaninos. También incorpora capacitación en comercio electrónico y nuevas alternativas logísticas.

La firma del entendimiento contó con la participación de los representantes del sector Marcelo Quiroga y Carlos Iramain. Según el texto difundido, la iniciativa busca que los comerciantes puedan llegar a clientes de distintos puntos del país con mejores condiciones de envío. En ese marco, se prevén descuentos en paquetería tanto dentro de San Juan como hacia otras provincias. Para acceder a esa promoción, los comerciantes deberán ingresar el cupón CCUSANJUAN.

Herramientas para vender online

El convenio también incluye capacitaciones en comercio electrónico, una modalidad de venta por internet que exige presencia digital, administración de catálogos y manejo de medios de pago y logística. De acuerdo con lo informado, la propuesta apunta a mejorar la presencia digital de los negocios y potenciar sus ventas a través de internet. Otro de los puntos mencionados es la posibilidad de operar las 24 horas para despachar productos, una opción orientada a facilitar la organización de los emprendimientos.

Expansión en Rawson

En paralelo, se anunció que Andreani abrirá próximamente una nueva sucursal en Rawson, en la intersección de calles Mendoza y Perona. Esa apertura se sumará a la sede que actualmente funciona en Capital y ampliará la cobertura logística en dos de los principales polos comerciales de la provincia. La entidad empresaria señaló que el acompañamiento institucional resulta clave para acercar estas herramientas a comerciantes y emprendedores independientes.

Durante la reunión, la cámara agradeció el apoyo de la Municipalidad de Rawson, con la participación del doctor Alejandro Rojas, y del secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín. El convenio fue presentado como una herramienta para facilitar la llegada de productos elaborados y comercializados en la provincia a más consumidores del país. El próximo paso concreto será la apertura de la sucursal en Rawson, aunque el texto difundido no precisó fecha de inauguración.