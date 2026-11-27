Las lluvias registradas en las últimas horas afectaron la producción de agua potable en San Juan y generaron advertencias por baja presión en Chimbas, Rivadavia, Capital y Rawson. Según informó Obras Sanitarias, las bajadas de creciente impactaron en el establecimiento potabilizador de Marquesado y complicaron el sistema de distribución.

El organismo precisó en un comunicado difundido este viernes 27 de noviembre que el ingreso de agua con mayor turbiedad en las tomas de agua cruda provocó una disminución en los niveles de reserva. Esa merma en la capacidad de producción puede trasladarse a la red con menor presión en varios sectores del área abastecida. La situación tiene incidencia directa en el servicio domiciliario mientras persistan las condiciones climáticas y operativas descriptas por la empresa.

Recomendaciones al usuario Frente a ese escenario, Obras Sanitarias pidió a los usuarios extremar los cuidados con el agua almacenada en los tanques domiciliarios. También recomendó priorizar su uso para las necesidades esenciales, como beber, mantener la higiene y preparar alimentos. Las indicaciones se mantendrán mientras continúen las dificultades en la producción y la distribución.

El aviso corresponde al informe número 310/2026, que funciona como referencia oficial sobre la evolución del servicio. Para consultas o reclamos, el organismo habilitó la línea de WhatsApp 264 506 4444 y el teléfono gratuito 0800-222-6773. La variable a seguir es la recuperación de la producción en Marquesado y su impacto sobre la presión en la red de los cuatro departamentos alcanzados.