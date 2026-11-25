El SMN y Protección Civil prevén tormentas con acumulados de 20 a 40 milímetros entre este miércoles y el jueves.

Las lluvias comenzaron a registrarse en Los Berros, Sarmiento, con calles anegadas y escurrimientos barrosos por las cunetas, mientras se mantiene la expectativa por nuevas tormentas en las próximas horas. El fenómeno ocurrió en un contexto de alerta oficial para distintos sectores de San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), junto con la Dirección de Protección Civil de San Juan, emitió un aviso por tormentas que podrían dejar acumulados importantes de agua entre la noche de este miércoles 25 de noviembre y la madrugada del jueves 26. Según las estimaciones oficiales, las precipitaciones previstas oscilarían entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

La advertencia meteorológica N° 63/26, de nivel amarillo, alcanza sectores de precordillera de Sarmiento, Pocito, Rivadavia, Calingasta, Ullum y Zonda, además de zonas del área central de la provincia. Ese nivel de alerta implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y de interrupción localizada de actividades, por lo que las autoridades mantienen seguimiento sobre la evolución del sistema.

Condiciones previstas

El informe oficial anticipa lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. También prevé abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Esos factores pueden complicar la circulación en sectores bajos, badenes y calles sin drenaje suficiente.

Recomendaciones oficiales

Frente a este escenario, Protección Civil pidió extremar las precauciones y evitar circular por calles anegadas o badenes con creciente. Además, recomendó no sacar residuos para impedir la obstrucción de desagües y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el 103 de Protección Civil o con el 911.

La vigencia de la alerta y la evolución de las tormentas durante la noche y la madrugada serán las variables a seguir, en especial en los departamentos incluidos en el aviso oficial.