Con la participación de 10 instituciones educativas y la presentación de más de 20 proyectos, finalizó una nueva edición del programa que promueve la participación ciudadana, el compromiso social y el protagonismo de los jóvenes en la construcción de una mejor comunidad.

El Concejo Deliberante de Rawson llevó adelante la entrega de premios a los ganadores del programa “Concejal por un Día”, edición 2026, una iniciativa que permite a los estudiantes del departamento conocer el funcionamiento de las instituciones legislativas, expresar sus inquietudes y elaborar propuestas destinadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.





La premiación contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado; la concejal Romina Ríos, autora del proyecto; los concejales Daniel Poblete, Gabriela Sosa, Maximiliano Alessi, Vanina Andino y Gustavo De la Presilla; la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez; y la coordinadora de Juventudes de Rawson, Camila Sánchez.





En consonancia con las políticas de participación ciudadana que promueve la gestión del intendente Carlos Munisaga, el programa busca fortalecer el vínculo entre las instituciones y las nuevas generaciones, generando espacios de escucha, diálogo y construcción colectiva.





Durante esta edición, participaron 10 establecimientos educativos que presentaron más de 20 proyectos, los cuales fueron recibidos, analizados y tratados individualmente en comisión por el cuerpo legislativo departamental.





Además, la iniciativa contó con una instancia de votación popular a través de la página oficial de Facebook del Concejo Deliberante, donde los vecinos pudieron acompañar las diferentes propuestas mediante sus “Me gusta”, determinando los tres proyectos ganadores.





Los proyectos ganadores





Primer puesto – Escuela Belin Sarmiento

* Proyecto: “Acompañamiento y Apoyo para Estudiantes Trabajadores”.

* Premio: una jornada completa de pileta en una finca de Médano de Oro, con sonido y música.

Segundo puesto – Escuela Secundaria Saturnino Sarassa

* Proyecto: “Creación del Programa de Capacitación Laboral”.

* Premio: una jornada completa de pileta.

Tercer puesto – Escuela Presidente Sarmiento

* Proyecto: “Construcción del Polideportivo”.

* Premio: un almuerzo americano en el establecimiento educativo.





Desde el Concejo Deliberante destacaron el compromiso de las instituciones educativas, docentes y estudiantes que formaron parte de esta edición, poniendo en valor la creatividad, la responsabilidad y el interés de los jóvenes por involucrarse activamente en los desafíos de su comunidad.





De esta manera, Rawson continúa fortaleciendo los espacios de participación democrática, promoviendo una ciudadanía activa y reconociendo a las nuevas generaciones como protagonistas del presente y del futuro del departamento.