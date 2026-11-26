Los modelos proyectan un fuerte calentamiento del Pacífico para el verano 2026-2027. En San Juan, la influencia sobre las lluvias aún no es concluyente.

Argentina se prepara para un verano condicionado por El Niño, un fenómeno climático que podría ubicarse entre los episodios más intensos registrados. Según un informe publicado por Infobae, los modelos internacionales proyectan una anomalía cercana a los 3,5 grados en el océano Pacífico ecuatorial durante el período noviembre de 2026-enero de 2027. Esa señal eleva la probabilidad de lluvias abundantes en varias zonas del país, aunque su impacto no es uniforme.

La evolución del calentamiento del Pacífico despierta atención por sus efectos sobre las precipitaciones, las tormentas y el comportamiento de los principales ríos. En el Litoral y el noreste argentino, el fenómeno suele asociarse con mayores volúmenes de lluvia, mientras que en otras regiones la respuesta puede ser más variable. Por eso, los especialistas insisten en que se trata de proyecciones estacionales y no de pronósticos locales cerrados.

Regiones con mayor exposición

Las provincias de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa figuran entre las áreas que históricamente registran una respuesta más marcada al fenómeno. La señal también podría extenderse a sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, donde los excesos de agua pueden aumentar el riesgo de anegamientos urbanos y rurales. En esos casos, además, podrían producirse crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

Los antecedentes climáticos muestran que, en episodios intensos, los acumulados de lluvia pueden superar con amplitud los registros habituales. Sin embargo, eso no implica que todas las provincias vayan a atravesar inundaciones ni que el comportamiento sea idéntico en cada localidad. La magnitud del impacto depende también de las condiciones atmosféricas y regionales que acompañen al evento.

Escenario para San Juan

En la región de Cuyo, el panorama es distinto al del noreste y el Litoral. Los antecedentes analizados indican que, en el noroeste argentino y en zonas cordilleranas, la influencia de El Niño sobre las precipitaciones puede ser débil, neutra o incluso inferior a los valores normales. En ese marco, no corresponde trasladar de manera automática a San Juan las previsiones de lluvias abundantes que sí se observan en otras áreas del país.

La provincia deberá seguir la evolución de las condiciones meteorológicas y las próximas actualizaciones de los organismos especializados para definir qué escenario se consolidará durante los próximos meses. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que existe más de un 79% de probabilidad de que El Niño se mantenga en una categoría fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027. El próximo informe de seguimiento de la NOAA está previsto para el 10 de diciembre.