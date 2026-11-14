La administración del parque inspeccionará el circuito tras la caída de agua registrada el viernes por la noche. La definición sobre el turno mañana dependerá del estado de los caminos.

Las precipitaciones registradas durante la noche del viernes en el área del Parque Provincial Ischigualasto dejaron en evaluación el funcionamiento del circuito turístico y la seguridad de los visitantes.

Según informó la administración del parque, entre las 22 y las 22:30 se produjo una caída importante de agua, por lo que todavía no hay información precisa sobre el estado de los caminos ni sobre las condiciones del recorrido. Ese dato resulta central porque el acceso al área protegida depende de la transitabilidad y de la seguridad operativa del trayecto. En ese marco, el parque resolvió postergar una definición hasta contar con un relevamiento en terreno.

Inspección prevista Personal del área protegida realizará una inspección durante las primeras horas de este sábado para evaluar los posibles daños y determinar si están dadas las condiciones para recibir a los turistas. El objetivo es verificar el estado del circuito antes de habilitar el ingreso de visitantes. La revisión permitirá establecer si las lluvias afectaron sectores del camino o si existen riesgos que obliguen a interrumpir la actividad.

Desde la administración advirtieron que existe una alta probabilidad de que los ingresos correspondientes al turno mañana deban ser suspendidos por las condiciones climáticas registradas. La definición no está tomada de manera definitiva y quedará sujeta al resultado del inspección. En este tipo de contingencias, la prioridad institucional es preservar la seguridad de quienes ingresan al parque y evitar circulación sobre tramos que puedan presentar deterioro.

Definición pendiente La decisión final se comunicará una vez concluido el relevamiento y establecidas las condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades turísticas. Hasta entonces, el estado de los caminos y la factibilidad de abrir el circuito seguirán bajo análisis. La confirmación o suspensión de las visitas de la mañana de este sábado será el dato operativo que ordenará la actividad del área protegida en las próximas horas.