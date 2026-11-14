La lluvia y el granizo que afectaron a Sarmiento durante la noche de este viernes ocasionó daños en parte de la red de distribución eléctrica. Personal de la empresa trabaja en las reparaciones y pidió a los vecinos extremar las precauciones ante posibles riesgos eléctricos.

La fuerte tormenta de lluvia y granizo que azotó este viernes por la noche al departamento Sarmiento dejó consecuencias en el suministro eléctrico. Desde la empresa distribuidora informaron que el fenómeno provocó daños en parte de la red de distribución y generó interrupciones del servicio en la zona de Media Agua.

Tras lo ocurrido, personal técnico se trasladó hasta el lugar para realizar las reparaciones necesarias y avanzar con el restablecimiento de la energía eléctrica en el menor tiempo posible.

En paralelo, la empresa difundió una serie de recomendaciones de seguridad para los vecinos, teniendo en cuenta que todavía hay sectores afectados por las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

Entre las principales advertencias, solicitaron no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores que pudieran haber sufrido daños por el temporal. También remarcaron la importancia de evitar caminar por calles o sectores inundados, ya que el agua podría estar electrificada o esconder cables desprendidos.

Además, recordaron que ante cualquier situación de peligro eléctrico es fundamental no intentar resolver el problema por cuenta propia, mantener una distancia segura y comunicarse con la empresa.

Para realizar avisos o informar sobre situaciones de riesgo, los usuarios pueden comunicarse al 0800-666-3637.