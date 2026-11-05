El SEC prevé una apertura casi total de los locales en San Juan. Los trabajadores convocados deberán cobrar doble, según la Ley de Contrato de Trabajo.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la llegada del papa León XIV a la Argentina y en San Juan se espera que la actividad comercial funcione casi con normalidad. La previsión fue planteada por Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), en diálogo con Zonda Diario. La dirigente sostuvo que la mayoría de los establecimientos abrirá sus puertas por la situación económica y la necesidad de sostener ventas.

“El lunes va a ser una actividad normal para nosotros. Siempre hay un pretexto”, manifestó Moral. En esa línea, estimó que entre el 99% y el 99,9% de los comercios trabajará durante esa jornada. El dato resulta relevante porque el feriado nacional no interrumpe por sí mismo la operatoria del sector, pero sí activa un régimen laboral específico para quienes sean convocados a prestar tareas.

Pago doble y régimen legal

La titular del SEC señaló que los empleadores que abran deberán cumplir con las obligaciones previstas para un feriado nacional. Según explicó, los empleados que trabajen ese día deben percibir su remuneración habitual más una suma equivalente, es decir, cobrar el día doble. Esa modalidad está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo para los feriados nacionales.

En ese marco, la apertura de los locales no habilita a tratar la jornada como un día común. El empleador debe respetar el régimen salarial correspondiente y garantizar el pago adicional si convoca personal. La referencia sindical apunta a ordenar una fecha en la que, por la magnitud de la apertura prevista, la fiscalización sobre las condiciones de trabajo adquiere mayor peso.

Control sindical y pedido empresario

Moral adelantó que los controles del sindicato estarán puestos especialmente en los comercios que decidan permanecer cerrados. “Como va a ser tan normal, lo que vamos a ir a controlar va a ser la no apertura”, explicó. También indicó que los negocios que no trabajen no deberán pagar doble ni otorgar descanso compensatorio por esa jornada.

Por su parte, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan pidió a empresarios y comerciantes que informen con anticipación cómo funcionarán sus establecimientos el próximo lunes. La entidad recomendó comunicar si los locales permanecerán abiertos o cerrados y, en caso de atender al público, cuáles serán los horarios previstos. El objetivo es que los consumidores organicen sus compras y eviten confusiones durante el feriado.

De este modo, mientras se acerca la llegada del Papa al país, el comercio sanjuanino se encamina a una jornada de actividad casi habitual, aunque con el cumplimiento de las obligaciones laborales propias de un feriado nacional. El punto a seguir será el nivel efectivo de apertura y el control sobre el pago correspondiente a quienes trabajen.