En el marco del Programa Provincial de Monitoreo y Control de Carpocapsa, se implementaron aplicaciones con drones y tratamientos terrestres en distintas localidades del departamento, con el objetivo de fortalecer la sanidad de los cultivos y proteger la producción de membrillo.

La Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, llevó adelante tratamientos fitosanitarios con insecticidas en cultivos de membrillo del departamento Jáchal, destinados al control de la carpocapsa, una de las principales plagas que afectan a esta producción.





Las intervenciones se desarrollaron en distintas localidades del departamento, alcanzando una superficie total de 336 hectáreas de cultivo, mediante la implementación de estrategias de aplicación adaptadas a las características y dimensiones de cada explotación agrícola.





Para el abordaje de grandes extensiones, se incorporó el uso de drones como herramienta tecnológica de avanzada, que permite optimizar las aplicaciones fitosanitarias, mejorar la eficiencia operativa y favorecer un control más efectivo de las plagas.





En aquellos sectores con superficies de menor extensión, se realizaron aplicaciones terrestres mediante motomochilas, a cargo de personal de las cuadrillas fitosanitarias. Estas tareas contaron con la supervisión de técnicos de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, quienes también se hicieron presentes en los domicilios de vecinos que poseen cultivos de membrillo en pequeñas superficies, garantizando el acompañamiento y la asistencia técnica necesaria.





Es importante resaltar que Jáchal se destaca como el principal departamento productor de membrillo de la provincia. Por eso, estas acciones resultan fundamentales para preservar la calidad de la producción y contribuir al desarrollo de la actividad agrícola local.





A través de la implementación de tratamientos fitosanitarios, la incorporación de nuevas tecnologías y el acompañamiento técnico a los productores, el gobierno de Marcelo Orrego continúa fortaleciendo las políticas de sanidad vegetal, promoviendo mejores condiciones para el desarrollo de los cultivos y favoreciendo la obtención de una cosecha de mayor calidad.





De esta manera, se busca revalorizar la producción de membrillo, proteger el trabajo de los productores jachalleros y consolidar una actividad de gran importancia para la economía del departamento y de la provincia.