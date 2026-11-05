Elías Codornio explicó en el programa Sentite Joven los pasos de la certificación Open Water, el funcionamiento del equipo y las normas de seguridad, y remarcó que la actividad no requiere saber nadar.

El instructor de buceo Elías Codornio visitó el programa Sentite Joven, emitido por Telesol, donde repasó su trayectoria en la actividad y detalló los aspectos principales para quienes desean iniciarse en este deporte. Durante la entrevista en piso con Karina Palacios y Franco Ledesma, explicó que su recorrido comenzó tras la pandemia, en 2020, en aguas locales, y que luego trabajó durante tres años de forma profesional en las barreras de corales de Brasil. Esa experiencia previa, según relató, fue la base para su actual tarea de formación de nuevos buzos en la provincia.

Formación y certificaciones

Codornio señaló que la disciplina recreativa cuenta con una formación progresiva que inicia con la certificación Open Water, la cual habilita a sumergirse hasta los 18 metros de profundidad. Para quienes buscan una primera aproximación sin cursar toda la carrera, existe la modalidad de bautismo, pensada como una introducción breve a la actividad. El instructor desterró además preconceptos habituales vinculados a las exigencias físicas de la práctica. "No es necesario saber nadar para hacer buceo", afirmó Codornio, al detallar que el equipamiento cuenta con un chaleco que se calibra para lograr flotabilidad neutra, lo que permite sostenerse en el agua sin esfuerzo de natación.

Equipamiento técnico

Respecto a los elementos técnicos, el especialista aclaró que los tanques no llevan oxígeno puro, sino aire comprimido filtrado de impurezas con sílica y carbón. Ese aire se administra a libre demanda del usuario mediante un regulador, lo que significa que cada buzo respira según su propia necesidad y no a un ritmo prefijado. Esta aclaración resulta relevante porque uno de los temores más frecuentes entre principiantes es la gestión del aire disponible bajo el agua, según explicó el instructor durante la entrevista.

Edades y normas de seguridad

Codornio destacó que la actividad se puede realizar desde los 8 años en categorías infantiles hasta edades avanzadas, y recordó que compartió inmersiones con personas de 82 años. La práctica, según remarcó, exige una norma de seguridad estricta que rige en todo el mundo: "Está prohibido en todo el mundo bucear solo, siempre tenés que ir acompañado", afirmó. Esta norma busca garantizar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad durante la inmersión, independientemente del nivel de experiencia del buzo.

Oferta en San Juan

En cuanto al escenario local, Codornio subrayó que la provincia cuenta con escuelas activas como Cuyo Buceo, San Juan Bajo el Agua e Inmersos, que realizan salidas e instrucciones directas en los diques. Precisó que en sitios como Punta Negra la visibilidad es óptima durante todo el año, aunque el uso de trajes de neoprene varía en su grosor según la temporada invernal o estival, para proteger al buzo de las bajas temperaturas del agua. Esta disponibilidad de espejos de agua aptos durante todo el año constituye, según el instructor, una ventaja para el desarrollo de la actividad en la provincia.

El instructor, de 29 años, quien actualmente cursa estudios de psicología, concluyó que la práctica resulta una herramienta accesible, incluso para personas que buscan superar experiencias traumáticas previas con el agua. "Una vez que probás el regulador no lo soltás más", resumió Codornio, al alentar a los sanjuaninos a aprovechar los espejos de agua de la provincia para iniciarse en la actividad.