La actividad será el sábado 7 de noviembre, de 8 a 13, en avenida Joaquín Uñac. El municipio busca visibilizar un espacio que reúne productores, comerciantes y emprendedores.

El Mercado Frutihortícola de Pocito celebrará su primer mes de funcionamiento el sábado 7 de noviembre, con una jornada que incluirá shows artísticos, sorteos, feria de artesanos y emprendedores, y otras propuestas para familias. La actividad se desarrollará de 8 a 13 en el predio ubicado sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. La convocatoria apunta a reforzar el vínculo entre el espacio comercial y la comunidad del departamento.

La iniciativa fue presentada como una forma de compartir con vecinos y visitantes el primer aniversario de este nuevo ámbito de intercambio comercial, que reúne a productores, comerciantes y vecinos en torno a la actividad frutihortícola. En ese marco, el municipio busca consolidar un punto de venta y encuentro para la economía local. La propuesta también incorpora a artesanos y emprendedores, con presencia en los puestos durante la mañana.

Desarrollo local El intendente de Pocito, Fabián Aballay, sostuvo que la puesta en marcha del Mercado Frutihortícola “representó un paso importante para Pocito”. Según expresó, “es un lugar que genera oportunidades, fortalece a nuestros productores y comerciantes, y acompaña el desarrollo de la economía local”. La declaración oficial ubica al mercado como una herramienta de actividad económica en el departamento, con impacto en la comercialización y en la circulación de productores de la zona.

La jornada prevista para el 7 de noviembre combinará entretenimiento y oferta comercial en un mismo espacio. Durante la mañana, el público podrá asistir a espectáculos artísticos, participar de sorteos y recorrer los puestos de artesanos y emprendedores locales. La organización no informó otros detalles sobre cambios de circulación, cortes o servicios complementarios para ese día.

Agenda abierta Con este aniversario, el municipio de Pocito busca instalar el mercado como una referencia periódica para la actividad frutihortícola y para la venta de productos elaborados en el departamento. La cita será en la franja matutina, en el mismo predio donde funciona el espacio comercial, y concentrará la actividad durante cinco horas. El desarrollo posterior del mercado quedará atado a su capacidad para sostener la participación de productores, comerciantes y emprendedores locales.