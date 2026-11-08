Tras el frente frío del viernes 6 de noviembre, la provincia tendrá un ascenso térmico sostenido. El pico se espera para el viernes 13, con 40 grados.

San Juan atravesará desde el lunes 9 de noviembre una semana de ascenso térmico sostenido, después del ingreso de un frente frío que este viernes 6 de noviembre provocó un descenso de la temperatura. Según el pronóstico para el período comprendido entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre, las máximas irán en aumento hasta rozar los 40 grados.

El inicio de la semana mostrará valores todavía moderados para la provincia. Para el lunes se prevé una máxima de 33°C y una mínima de 15°C, mientras que el martes se repetirán esos registros, con 33°C de máxima y 15°C de mínima.

Ascenso térmico A partir de el miércoles, el calor se intensificará de manera más marcada. Para esa jornada se espera una máxima de 37°C, en tanto que el jueves el termómetro podría subir hasta los 39°C. El aumento no solo afectará las temperaturas diurnas, sino también las mínimas, que comenzarán a ubicarse por encima de los valores del inicio de la semana.

Pico de calor El punto más alto del episodio se proyecta para el viernes 13 de noviembre, cuando San Juan podría registrar una máxima de 40°C. Para ese tramo, las mínimas se ubicarán alrededor de los 20°C, lo que consolidará un escenario de calor persistente durante toda la jornada. El contraste con el frente frío de este viernes será notorio en apenas unos días.

Con ese comportamiento, la provincia cerrará la semana con condiciones propias de pleno verano en noviembre. El dato a seguir será la evolución de las máximas desde el miércoles, cuando el ascenso térmico dejará atrás los valores de inicio de semana y llevará a la provincia a su tramo más caluroso.