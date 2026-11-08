Un operativo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 141, en Caucete, terminó con dos conductores demorados luego de que se detectaran irregularidades en certificados de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), el control que acredita el estado mecánico habilitado de un vehículo para circular. Según fuentes del caso, la verificación documental derivó en la constatación de que uno de los certificados era falso y el otro estaba adulterado.

En uno de los procedimientos, los gendarmes controlaron un Chevrolet Corsa conducido por un hombre de 46 años, oriundo de Vallecito. Al revisar la documentación, consultaron al taller correspondiente y confirmaron que el certificado presentado no era auténtico. Ese dato activó las actuaciones administrativas y penales correspondientes, en un contexto de controles sobre la circulación vehicular en ese corredor de la provincia.

El otro caso involucró a un conductor oriundo de San Luis, que circulaba en una Chevrolet S10 por el mismo sector de la ruta. De acuerdo con las fuentes consultadas, la revisión de los papeles permitió establecer que el certificado de RTO estaba adulterado. En ambos episodios, la detección se produjo en el marco del mismo operativo de control vial.

Los dos conductores fueron trasladados a la Comisaría 9ª, donde quedaron demorados y vinculados a actuaciones penales con intervención de la UFI Genérica. Ese paso abre ahora la etapa de evaluación judicial sobre la documentación secuestrada y sobre la eventual responsabilidad de los conductores en la presentación de certificados irregulares.

La causa quedó en manos del Ministerio Público, mientras se mantienen las diligencias sobre los vehículos y la documentación observada en el control. El dato central para el seguimiento es la intervención de la UFI Genérica, que deberá definir los próximos pasos procesales a partir de los informes reunidos por Gendarmería Nacional.