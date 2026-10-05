El Departamento de Hidráulica mantiene desde la semana pasada un operativo de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de San Juan, con tareas sobre cauces, defensas y sectores vinculados al sistema hídrico provincial. El director del organismo, José María Ginestar, indicó que las intervenciones alcanzan Ullum, Albardón y el cauce del Ignacio de la Roza. El despliegue busca reducir riesgos de obstrucción, mejorar el escurrimiento y atender sectores que, según el funcionario, presentan afectación recurrente.

Ullum y el dique

En Ullum, los trabajos se concentran en las defensas aguas arriba de calle Pedro Jiménez, sobre la margen izquierda de la bajada de creciente que suele afectar a los vecinos, según precisó Ginestar. El funcionario explicó que el personal también mantuvo contacto con los vecinos para informar sobre los aspectos técnicos de las tareas. En el dique de Ullum, además, intervienen organismos públicos y privados, con limpieza de playas a cargo de privados para evitar que los residuos generen inconvenientes cuando aumente el nivel del embalse y durante la temporada de actividades náuticas.

Albardón e Ignacio de la Roza

En Albardón, las tareas fueron retomadas luego de las crecidas registradas a comienzos de año, con el objetivo de continuar el encauzamiento de algunos cauces y atender sectores señalados por los vecinos. En paralelo, comenzaron los trabajos de limpieza en el cauce del Ignacio de la Roza, con colaboración del EPSE. En ese marco, Ginestar destacó también la reparación de las 24 compuertas del dique Ignacio de la Roza y la limpieza del cauce ubicado entre Punta Negra y Ullum, a cargo del mismo organismo.

Residuos y mantenimiento

El funcionario advirtió que una de las principales dificultades en las tareas es la acumulación de residuos en los cauces. Señaló que esos materiales pueden obstruir alcantarillas y derivar después en problemas sobre rutas y otros sectores del sistema. También afirmó que en algunos lugares persiste una falta de conciencia sobre el cuidado de esos espacios. “Desgraciadamente hay de todo en esos cauces”, dijo Ginestar, al referirse al tipo de desechos que encuentran los equipos de trabajo.

Coordinación con municipios

Las tareas se extienden a los canales y se ejecutan en coordinación con los municipios. Uno de los frentes es el retiro del denominado “producto de monda”, material que se acumula durante años a la vera de los canales, según explicó el director de Hidráulica. Para esa labor se utiliza maquinaria de acuerdo con las características de cada sector: camiones y máquinas menores en zonas urbanas, y equipos de mayor porte en áreas más amplias y cercanas a los ríos. Los municipios también participan en el retiro del material.

En paralelo, el organismo prepara una nueva medición de nieve en alta montaña, aunque esa tarea queda condicionada por el clima. Ese relevamiento forma parte del seguimiento del sistema hídrico provincial y será uno de los próximos pasos a monitorear en la agenda de Hidráulica.