Patricia Jebsen, mentora, oradora y creadora de contenido formará parte de las charlas inspiracionales de FNS Forum en la Fiesta Nacional del Sol.

Junto a Lara López Calvo y Santiago Siri, Patricia Jebsen formará parte de los speakers de las charlas inspiracionales de FNS Forum 2026. Este evento se realizará el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 horas, en el Teatro del Bicentenario. Las entradas son gratuitas, con inscripción previa, y próximamente se compartirá el formulario de inscripciones para quienes deseen participar.





En su conferencia, Patricia Jebsen abordará la temática “Cuatro generaciones bajo el mismo empleo”, analizando los cambios y continuidades en el ámbito laboral. El formato de la exposición que compartirá en FNS Forum contempla 40 minutos de charla y un espacio de 20 minutos para preguntas del público.





Patricia Jebsen es Licenciada en Relaciones Públicas (por la Universidad Argentina de la Empresa) y cuenta con una maestría en Marketing y Administración de empresas (European Business School, Alemania) y otra en Comunicación Corporativa y Prensa (por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales). Además, realizó el EICOM Digital Transformation and Innovation Executive Program en la University of Cambridge, entre otros trayectos formativos.





A lo largo de su trayectoria profesional, Jebsen se desempeñó en diferentes compañías, pero específicamente en comercio electrónico. Fue gerente Regional de Omnicanalidad en Cencosud, gerente de Comercio Electrónico en Falabella, gerente de comercio electrónico en CMD (Grupo Clarín) y Supply Manager en Mercado Libre, entre otros. Así mismo, lideró las operaciones Beat en Argentina y Chile como gerente general y de Rappi en Argentina y Uruguay.





Cuenta con una amplia experiencia en la industria del eCommerce y ha impulsado su desarrollo asumiendo diferentes roles como Vicepresidenta, Presidenta y Presidenta Honoraria en la Cámara de Comercio Electrónico en Argentina (CACE). Durante su presidencia se lanzaron en Argentina el primer Cyber Monday y Hotsale así como los primeros estudios de Comercio Electrónico del país.





Jebsen es docente y oradora en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de San Andrés (UDESA), Universidad del Salvador (USAL) y Directora del Programa de Negocios Digitales en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).