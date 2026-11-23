RedTulum dispuso un operativo especial de transporte público gratuito para el cierre de la Fiesta Nacional del Sol en Pocito, con servicios destinados a quienes asistan al show de Omega en el Estadio San Juan del Bicentenario. La medida busca asegurar el traslado de ida y regreso sin necesidad de saldo en la tarjeta SUBE. Según la organización, los viajes de vuelta se mantendrán activos hasta la finalización del espectáculo.

Horarios del servicio

Los colectivos de ida comenzarán a circular desde las 19.15, mientras que los regresos estarán disponibles a partir de las 21 y continuarán hasta que termine la presentación. El predio abrirá sus puertas a las 20 y la entrada será libre y gratuita. Aunque no se informó el horario exacto de salida de Omega al escenario, el esquema especial fue organizado para cubrir la permanencia del público hasta el cierre del evento.

Puntos de salida

Las denominadas Líneas del Sol tendrán 23 puntos de partida distribuidos en diez departamentos de la provincia. Los recorridos estarán agrupados en cuatro corredores identificados por colores, con el objetivo de facilitar la ubicación de los servicios. En La Bebida, por ejemplo, habrá dos paradas habilitadas: una en calle Comercio y otra en calle Yornet.

El operativo se enmarca en el dispositivo de movilidad previsto para una de las jornadas de cierre de la fiesta, con impacto directo sobre el flujo de asistentes hacia Pocito y sobre la desconcentración posterior al recital. La gratuidad del servicio elimina una barrera de acceso para usuarios que dependen del transporte público y evita la exigencia de saldo previo en la SUBE. El esquema también ordena la circulación en torno al predio del estadio, donde se concentrará la mayor demanda de pasajeros.

La referencia operativa clave para esta noche será la apertura del predio a las 20 y el inicio de los servicios de ida a las 19.15. Los regresos, en tanto, quedarán supeditados al final del espectáculo y se mantendrán activos mientras continúe la salida del público. RedTulum no informó otros cambios en el servicio regular más allá de este dispositivo especial.