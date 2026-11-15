El bloque oficialista Cambia San Juan presentó un proyecto para reemplazar el vidrio común por cristales templados o laminados en construcciones nuevas. La iniciativa invoca el riesgo sísmico de la provincia y antecedentes de accidentes fatales en otras jurisdicciones del país.

La Legislatura de San Juan comenzó a estudiar en comisiones un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de usar vidrios de seguridad en obras públicas y privadas de la provincia, con especial foco en las superficies expuestas a golpes accidentales. La iniciativa fue presentada por el bloque oficialista Cambia San Juan y lleva la firma de los diputados provinciales Enzo Cornejo, Andrés Castro, Juan de la Cruz Córdoba, Mónica González, Marcela Montaña, María Rita Lascano, Alejandra Leonardo, Rosana Luque, Gustavo Núñez, Marcela Quiroga, Daniel Ripoll y Gustavo Usín. De aprobarse, la autoridad encargada de fiscalizar su cumplimiento será el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan.

Fundamentos del proyecto

Los autores de la iniciativa sostienen que la industria del vidrio cambió radicalmente en las últimas décadas: mientras antes el cristal se usaba solo para dejar pasar la luz o brindar aislamiento térmico, hoy la tecnología permite que funcione como una barrera de protección ante roturas. El proyecto advierte que, pese a ese avance, en San Juan se sigue utilizando de forma masiva el vidrio común o flotado sin ningún tratamiento de seguridad, lo que representa un riesgo al desintegrarse en piezas filosas capaces de provocar cortes profundos o heridas fatales. Como antecedente, el texto recuerda el caso ocurrido en 2004, cuando la nieta del expresidente Raúl Alfonsín murió tras chocar contra una puerta de vidrio común que le provocó un choque hemorrágico, según se detalla en la fundamentación de la iniciativa.

El factor sísmico

A ese riesgo cotidiano se suma, según el proyecto, una razón geográfica propia de la región: San Juan está clasificada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) en la Zona 4, de peligrosidad sísmica elevada. Frente a un movimiento telúrico o sus réplicas, señala la iniciativa, ventanas, ventanales, mamparas de baño y puertas de vidrio común pueden estallar y proyectar fragmentos cortantes hacia las personas. Este argumento es central en la justificación de la norma, que busca anticipar un escenario de riesgo específico de la provincia y no solo accidentes domésticos aislados.

Vidrio templado y laminado

Para resolver esa vulnerabilidad, el proyecto propone exigir el uso de vidrio templado o laminado, conforme a los estándares ya establecidos por las normas IRAM a nivel nacional. El vidrio templado recibe un proceso térmico que lo hace, según la iniciativa, hasta cinco veces más resistente que el común, y en caso de romperse se fragmenta en piezas pequeñas sin bordes cortantes. El vidrio laminado, en cambio, intercala capas plásticas entre las hojas de cristal, de modo que ante un impacto la pieza se agrieta pero mantiene sus fragmentos adheridos, sin que salgan proyectados.

Antecedentes en otras provincias

El proyecto señala que San Juan se sumaría a jurisdicciones que ya exigen cristales certificados en sus códigos de edificación, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Godoy Cruz —estas dos últimas con una exposición sísmica similar a la sanjuanina—, además de San Luis, Tucumán y Neuquén. La iniciativa cuenta además con el respaldo técnico de la Cámara del Vidrio Plano de la República Argentina (CAVIPLAN), que según los legisladores puso a disposición su experiencia para definir parámetros técnicos accesibles para profesionales, desarrolladores e instaladores locales.

Qué establece el articulado

El texto define como zonas de riesgo a puertas de acceso, mamparas de baño, fachadas integrales, ventanas a menos de ochenta centímetros del suelo y barandas. Fija un espesor mínimo de cuatro milímetros para aberturas comunes y de siete milímetros y medio para barandas de balcones, responsabiliza legalmente a los profesionales e instaladores que intervengan en las obras y exige señalizar las puertas de vidrio en comercios para evitar choques. También obliga a que cada cristal lleve un sello grabado indeleble con sus datos de fabricación y faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para su implementación.

Datos a seguir: el proyecto se encuentra en etapa de estudio en comisiones de la Legislatura de San Juan, sin fecha confirmada para su tratamiento en el recinto.