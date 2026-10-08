La diputada María Rita Lascano presentará un proyecto para que la provincia aplique la Ley 27.306. La iniciativa apunta a detección temprana y adaptaciones escolares.

La diputada provincial María Rita Lascano, integrante de la comisión de Producción y Trabajo, presentará un proyecto para que San Juan adhiera a la Ley Nacional 27.306. La norma prevé la detección temprana, el diagnóstico oportuno y las adaptaciones escolares para estudiantes con dislexia, una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura. La propuesta busca incorporar ese marco a la aplicación provincial y fijar obligaciones para el sistema educativo.

La iniciativa se conocerá en el marco del 8 de octubre, Día de la Dislexia. Según la estimación incluida en el texto original, alrededor del 8% de la población tiene esta condición, lo que en el ámbito escolar puede traducirse en alumnos que transitan la escuela sin diagnóstico adecuado. Ese dato explica la relevancia de los procedimientos de detección y del acompañamiento pedagógico desde los primeros años de escolaridad.

Alcance educativo Si el proyecto avanza, las escuelas de la provincia deberán contar con protocolos para detectar la dislexia a tiempo y brindar las adaptaciones necesarias según cada caso. El objetivo es que el sistema educativo no dependa de diagnósticos tardíos para intervenir, sino que disponga de criterios formales de identificación y seguimiento. En términos prácticos, la adhesión provincial trasladaría al ámbito local las previsiones de la ley nacional.

Trámite legislativo El proyecto deberá ingresar a las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto de la Cámara de Diputados de San Juan. En esa instancia se definirá el texto final, eventuales modificaciones y el alcance de su implementación. Hasta entonces, la iniciativa queda circunscripta a su presentación parlamentaria y al debate legislativo posterior.