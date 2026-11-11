El encuentro organizado por el Hospital Marcial Quiroga reunió a profesionales de distintas áreas para reflexionar sobre la continuidad del cuidado después de la atención hospitalaria y fortalecer la articulación con la comunidad.

El Hospital Marcial Quiroga llevó a cabo la XVI edición de las Jornadas Hospitalarias Dr. Jorge Oliva, el evento científico más importante de la institución, organizado por el Comité de Docencia e Investigación. En esta oportunidad, el encuentro abordó el eje “Salud y comunidad: continuidad en el cuidado del paciente extrahospitalario”, con una mirada integral y humana de la atención sanitaria.

Las Jornadas se consolidaron como un espacio de formación, reflexión y actualización para los equipos de salud. La propuesta de esta edición puso el foco en la importancia de garantizar el acompañamiento de las personas después del alta médica, mediante el seguimiento, la atención primaria y la articulación con los distintos actores de la comunidad.

Durante las actividades se destacó que el cuidado de la salud no termina en el hospital. La recuperación y la calidad de vida también dependen de la continuidad asistencial en el hogar y en el entorno de cada paciente. En ese sentido, se planteó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los hospitales, los centros de atención primaria, los municipios, los equipos interdisciplinarios y las redes familiares.

Uno de los momentos centrales fue la disertación de Tomás Baliña, especialista en medicina general y de familia, doctor en Medicina por la Universidad de Buenos Aires y experto en evaluación en salud. A través de su exposición “Salud y comunidad”, compartió herramientas y conceptos para garantizar que los pacientes mantuvieran el acompañamiento sanitario una vez finalizada su internación.

La segunda parte de la jornada incluyó un conversatorio y debate moderado por Sergio Albarracín, director médico del Hospital Marcial Quiroga. Participaron Laura Blanco, jefa de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud; Andrés Escudero, jefe de Zona Sanitaria I; Silvina Lucero, coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del hospital; y Guillermina Galvani, coordinadora del proyecto One Health de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo y especialista en prevención de enfermedades transmisibles como chagas, entre otras.

El intercambio permitió abordar distintas realidades del seguimiento posterior al alta, desde el acompañamiento de personas con enfermedades crónicas y endémicas hasta la atención compasiva durante las etapas avanzadas de la vida. También se destacó la importancia de integrar la salud humana, animal y ambiental para fortalecer las respuestas sanitarias en la comunidad.

Además, se presentaron 15 trabajos científicos que reflejaron experiencias, investigaciones y prácticas desarrolladas en el ámbito de la salud. Los expositores ganadores fueron Javier García, Rodrigo Castañeda y Carolina López, profesionales pertenecientes al Hospital Marcial Quiroga.

La XVI edición de las Jornadas Hospitalarias Dr. Jorge Oliva reafirmó el compromiso del Hospital Marcial Quiroga con la capacitación permanente, la producción de conocimiento y el trabajo articulado entre los distintos niveles de atención. De esta manera, la institución continuó fortaleciendo una política de salud centrada en las personas, que entiende que el cuidado no termina con el alta médica, sino que debe acompañar a cada paciente en su regreso a la comunidad y a su vida cotidiana.