Alumnos del Colegio Santa Bárbara contaron a Mil20 cómo vivían la espera de la celebración en la Catedral. Relataron agradecimientos, pedidos familiares y la emoción por la visita papal.

La espera por la misa del Papa se concentró en la Catedral, donde fieles siguieron las imágenes del pontífice mientras aguardaban el inicio de la celebración. Entre quienes llegaron al templo hubo un grupo de estudiantes de colegios parroquiales que asistió para participar de la ceremonia.

En diálogo con Mil20, alumnos del Colegio Santa Bárbara, de Médano de Oro, contaron cómo se organizaron para asistir y qué significaba para ellos estar presentes. Algunos llegaron en colectivo y otros acompañados por sus familias, y una vez en la Catedral se reunieron con su preceptora para compartir la experiencia.

Expectativa y mensaje Uno de los estudiantes resumió la jornada como "algo muy emocionante" y recordó que en el colegio siguieron con atención el anuncio de la elección del Papa León. Para ese grupo, participar de su primera misa en el país sumaba un valor especial a la visita. También señalaron que los mensajes del pontífice dirigidos a los jóvenes los interpelaban por los llamados a acercarse a la religión y alejarse de los malos hábitos y las adicciones.

Otro de los adolescentes sostuvo que los jóvenes están muy afectados por las redes sociales y que esa situación también forma parte de la enseñanza que deja la visita. En la entrevista, expresó que el mensaje papal funcionaba como una referencia para pensar hábitos, vínculos y conductas en un contexto de fuerte exposición digital.

Agradecimientos y pedidos La emoción no se limitó a la posibilidad de ver al Papa. Uno de los estudiantes dijo que prefería agradecer por la llegada del pontífice a la Argentina y por la bendición que representa su visita, mientras que otro manifestó el deseo de pedir por la salud y el bienestar de toda su familia. La jornada también tuvo un momento particular cuando el cronista advirtió que uno de los jóvenes cumplía años ese mismo día y cursa su último año de secundaria.

Una mujer que acompañaba al grupo dijo que nunca había tenido la oportunidad de vivir una visita papal en el país y que quería que los chicos aprovecharan cada instante. "Que lo disfruten y lo vivan ahora", expresó, al señalar que era la primera misa que compartía con ellos y que buscaba transmitirles la importancia de agradecer y pedir bendiciones. Entre canciones, pantallas, abrazos y oraciones, la ceremonia quedó asociada para el grupo a una experiencia religiosa y escolar que, según relataron, difícilmente olvidarán.