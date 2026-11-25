Los organismos viales informaron que los caminos están habilitados en la provincia. Pidieron circular con precaución por los cambios meteorológicos previstos para este miércoles.

Las rutas nacionales que atraviesan San Juan se encuentran transitables, según el último reporte difundido por los organismos encargados del monitoreo vial. Sin embargo, advirtieron que las condiciones podrían modificarse durante la jornada por los cambios climáticos previstos para este miércoles.

Ante ese escenario, solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al circular, respetar las velocidades máximas permitidas y mantener una distancia prudente entre vehículos. La recomendación apunta a reducir riesgos frente a una eventual variación en la visibilidad o en el estado de la calzada.

Además, los organismos viales pidieron prestar atención a las indicaciones del personal vial y de seguridad que trabaja en distintos sectores de las rutas. Esa coordinación suele ser clave cuando se anticipan modificaciones en la transitabilidad, especialmente en corredores de alto uso provincial y nacional.

Desde el organismo informaron que mantendrán un seguimiento permanente del estado de los caminos y que difundirán nuevas actualizaciones a medida que avance el día. El monitoreo queda sujeto a posibles cambios en las condiciones meteorológicas y a su impacto sobre la circulación vehicular.