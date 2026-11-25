El Renaper reemplazó los montos fijos por un esquema de Unidades Arancelarias Documentales que se actualizará cada seis meses según la inflación, con nuevos valores para cada modalidad de trámite.

El Gobierno nacional modificó el mecanismo con el que se fijan los aranceles del DNI y el pasaporte y estableció nuevos valores para la tramitación de ambos documentos. Según indicaron desde el Ministerio de Gobierno de la provincia, la medida se concretó a través de las Disposiciones 759/2026 y 755/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Con esta resolución, las tasas de los trámites para emitir o renovar la documentación dejan de ser montos fijos y pasarán a ajustarse por inflación cada seis meses. Para ello, el Renaper aprobó nuevos cuadros tarifarios expresados en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), un mecanismo implementado para actualizar periódicamente el costo de las gestiones.

Según explicaron en la norma, el objetivo de fijar un mecanismo dinámico y eficiente es asegurar los mejores estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, además de garantizar la sustentabilidad financiera del organismo y reinvertir sus recursos con mayor eficiencia.

Precios del pasaporte

El cuadro tarifario fija los siguientes valores: pasaporte ordinario para argentinos con entrega regular, 130 UAD ($130.000); pasaporte de entrega exprés, 260 UAD ($260.000); pasaporte de resolución inmediata en lugares habilitados, 429 UAD ($429.000); pasaporte excepcional para extranjeros, 130 UAD ($130.000); documento de viaje para personas apátridas, 130 UAD ($130.000); y documento de viaje para personas refugiadas, 130 UAD ($130.000).

Asimismo, informaron que la resolución contempla un caso sin costo: la solicitud de un nuevo pasaporte o documento de viaje por errores formales de emisión dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega, siempre que la falla sea comprobable por el cotejo de la documentación presentada.

Precios del DNI

Para el documento nacional de identidad, la actualización de 5 a 8 años, la actualización de 14 años y la emisión de nuevo ejemplar costarán $20.000, igual que el cambio de domicilio y la rectificación de datos con emisión de documento y otros ejemplares. El DNI exprés tendrá un valor de $52.000, mientras que el trámite en 24 horas hábiles con retiro en la oficina donde se realizó la gestión costará $82.000. El DNI al instante, disponible en oficinas habilitadas, será el más alto de la escala con $114.000.

Vigencia y consultas

Señalaron que el valor vigente de la UAD, el cuadro tarifario en unidades y su conversión a pesos estarán disponibles para consulta permanente en el portal argentina.gob.ar. La medida comenzará a regir a partir de este 26 de noviembre, a los diez días de su publicación en el Boletín Oficial, momento en el cual quedará sin efecto el artículo 1° de la Disposición 106 del 2 de marzo de 2026 del Renaper.

Datos a seguir: la actualización semestral de la UAD determinará los próximos ajustes de precios, cuyo valor en pesos podrá consultarse de forma permanente en el portal oficial del organismo.