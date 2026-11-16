Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informaron que cerca de 800 personas participarán de las cuatro mesas sectoriales, cuyas temáticas son: proveedores mineros, financiamiento, agroindustria y comercio electrónico. Esta actividad se realizará el jueves 19 de noviembre.

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, FNS Forum contará por primera vez con cuatro mesas sectoriales. Se trata de espacios de trabajo técnico y análisis para abordar desafíos estructurales, identificar oportunidades y acordar acciones conjuntas que impulsen la competitividad de cuatro sectores clave de la economía local. El Auditorio del Teatro del Bicentenario será sede de las mesas sectoriales de proveedores minero y financiamiento, mientras que en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se llevarán a cabo las mesas de agroindustria y comercio electrónico.





La mesa de proveedores mineros se pensó como un espacio estratégico y un hito fundamental para el desarrollo económico y productivo de la provincia. Su objetivo central es debatir sobre las demandas operativas futuras, el impacto del Polo de Desarrollo Logístico (Zona Franca Jáchal), las políticas nacionales de radicación y la integración regional a través del Tratado Binacional Argentina-Chile, consolidando así a San Juan como un polo minero competitivo, sostenible y preparado para el futuro. El ministro de Minería Juan Pablo Perea estará a cargo de las palabras de apertura y posteriormente los paneles estarán conformados por representantes de distintas empresas del sector minero.





La mesa de financiamiento tendrá como objetivo mostrar las herramientas financieras disponibles para los diversos sectores de la economía provincial. Para ello, se desarrollarán tres paneles en los que participarán referentes de entidades financieras y especialistas en esta materia. Las temáticas propuestas para esta mesa sectorial son: "Los nuevos desafíos del financiamiento bancario: opciones y alternativas", "Garantías que abren oportunidades" y "Nuevas Alternativas de Financiamiento en el Mercado de Capitales".





El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, estará a cargo de dar inicio a la mesa de agroindustria. Este espacio estará dividido en tres paneles, cuyas temáticas son: "Agroindustria en marcha"; “Post cosecha de uva”, a cargo de Oscar "Coco" Salgado (representante de AgroFresh) y "Refundación Vitícola, genética que transforma", enfocado en la innovación aplicada al sector madre de la provincia.





La mesa de comercio electrónico comenzará con un panel titulado "San Juan en el mapa digital, diagnóstico y casos de éxito", destinado a evaluar el posicionamiento tecnológico local. Luego, el encuentro continuará con la temática "Economía digital y nuevos mercados: el caso Mercado Libre y Ansilta", donde se analizarán experiencias concretas de expansión comercial a través de plataformas digitales.





Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación resaltaron el crecimiento de FNS Forum y la importancia de seguir impulsando estos espacios que son fundamentales para seguir planificando el San Juan del futuro.