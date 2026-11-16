Una delegación de 90 sanjuaninos necesita resolver el costo del transporte para participar del Campeonato Nacional de Zamba, previsto en General Güemes, Salta. La organización indicó que el viaje está a pocos días y que todavía falta cubrir ese gasto para concretar la presencia en la competencia.

El grupo está integrado por bailarines, menores de edad y sus acompañantes. Según explicaron sus referentes, la dificultad principal es el traslado hasta Salta, pese a que la preparación comenzó meses atrás. Ese proceso incluyó vestuarios, trajes e inversiones asumidas por las familias desde el selectivo provincial de agosto.

La participación en el certamen depende, por lo tanto, de reunir los recursos necesarios para el viaje. Los organizadores señalaron que cualquier colaboración será bienvenida y que el objetivo es que todos los integrantes puedan representar a San Juan en el escenario nacional. El pedido se concentra en el transporte, que aparece como el costo más inmediato y determinante.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse por Instagram con la cuenta Campeonato Nacional de Zamba de San Juan o al teléfono 264 483-0294. La convocatoria quedó abierta mientras se intenta completar el financiamiento del traslado. El certamen se desarrollará en General Güemes, en la provincia de Salta.